Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi cải cách quân đội thông minh trước sức ép dân số già

Ngày 21/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cam kết sẽ thực hiện một cuộc cải cách quốc phòng mạnh mẽ để xây dựng một quân đội thông minh và độc lập có thể bảo vệ đất nước khỏi mọi cuộc xâm lược, thay vì chỉ dựa vào số lượng quân đội.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi cải cách quân đội Hàn Quốc thành một quân đội thông minh và chuyên nghiệp được trang bị công nghệ tiên tiến trong bối cảnh dân số Hàn Quốc ngày càng suy giảm do già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp, đồng thời chiến tranh ngày càng hiện đại.

Theo ông Lee, mặc dù vấn đề dân số Hàn Quốc rất nghiêm trọng và nguồn lực quân đội trong thời gian tới là không đủ, nhưng không cần phải lo lắng về khả năng phòng thủ của Hàn Quốc chỉ bằng cách so sánh số lượng quân chính quy.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng 50 người được trang bị robot chiến đấu trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái tự động, hệ thống tên lửa tấn công và phòng thủ chính xác có thể đối phó với hàng chục nghìn kẻ thù.

Ông Lee kêu gọi tăng thêm chi tiêu quốc phòng và xây dựng quân đội thông minh, đồng thời phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc và tăng cường ngoại giao an ninh để xây dựng một đất nước không bao giờ bị xâm lược.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được năng lực phòng thủ mạnh mẽ và tự chủ vào thời điểm thế giới đang đối mặt với cạnh tranh và xung đột vũ trang sau một trong những giai đoạn hòa bình và chung sống dài nhất trong lịch sử nhân loại./.

