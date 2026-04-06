Thế giới

ASEAN

Thái Lan: Nổ gây cháy tàu canô ở đảo Phuket, nhiều người bị thương

Một vụ nổ khiến tàu canô bốc cháy tại đảo du lịch Phuket của Thái Lan làm 5 người bị thương và 1 người mất tích; lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng khống chế đám cháy và đang điều tra nguyên nhân.

Phan An
(Nguồn: dotdotnews)
(Nguồn: dotdotnews)

Truyền thông Thái Lan ngày 6/4 đưa tin một vụ nổ và cháy tàu canô đã xảy ra ở hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket, khiến 5 người bị thương và 1 người mất tích.

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra tại một bến tàu. Lực lượng cứu hộ đã kéo con tàu ra ngoài bến tàu để khống chế ngọn lửa, trong khi các tàu chữa cháy được điều động đến hiện trường.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phuket là một tỉnh nằm ở miền Nam Thái Lan, bao gồm đảo Phuket lớn và 32 hòn đảo nhỏ xung quanh. Đây là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất tại Thái Lan, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cuộc họp lần thứ 24 Ủy ban Hợp tác chung cấp Đại sứ giữa ASEAN và Nga. (Ảnh: TTXVN phát)

ASEAN và Nga thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Nga kêu gọi đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa ASEAN và EAEU trên cơ sở các thỏa thuận thương mại tự do đã có với các nước thành viên ASEAN và các chương trình hợp tác kinh tế giữa ASEAN với EAEU.