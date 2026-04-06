Thái Lan: Nổ gây cháy tàu canô ở đảo Phuket, nhiều người bị thương

Truyền thông Thái Lan ngày 6/4 đưa tin một vụ nổ và cháy tàu canô đã xảy ra ở hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket, khiến 5 người bị thương và 1 người mất tích.

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra tại một bến tàu. Lực lượng cứu hộ đã kéo con tàu ra ngoài bến tàu để khống chế ngọn lửa, trong khi các tàu chữa cháy được điều động đến hiện trường.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phuket là một tỉnh nằm ở miền Nam Thái Lan, bao gồm đảo Phuket lớn và 32 hòn đảo nhỏ xung quanh. Đây là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất tại Thái Lan, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm./.

