Đắk Lắk: Giải cứu kịp thời nữ sinh viên bị "bắt cóc online"

Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công nữ sinh viên bị kẻ xấu thao túng tâm lý, bắt cóc online và dụ dỗ, ép buộc di chuyển từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 30/9, Công an phường Tân Lập nhận được tin báo của một người dân về việc con gái ông tên là T. (18 tuổi) đang theo học tại 1 trường đại học ở Đắk Lắk bỏ nhà đi, điện thoại có đổ chuông nhưng không liên lạc được.

Ngay trong đêm, Công an phường Tân Lập đã huy động tối đa lực lượng, chia làm nhiều tổ công tác khẩn trương xác minh.

Vài giờ sau, lực lượng chức năng đã xác định nữ sinh T. bị bắt cóc online, hiện đang đi xe khách của nhà xe Tiến Oanh trên tuyến Đắk Lắk đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an đã liên hệ với nhà xe, tài xế và phụ xe yêu cầu giám sát T., không cho xuống xe giữa đường. Lúc đó, T. còn cách Thành phố Hồ Chí Minh gần 100km.

Người thân của gia đình T. đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh đã ra nhà xe Tiến Oanh giải cứu nữ sinh an toàn...

Sau khi trở về lại Đắk Lắk, T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại việc bị nhóm đối tượng dẫn dắt, thao túng tâm lý.

T. cho biết mình không ngờ chính bản thân mình lại bị bắt cóc online, bởi trước đó T. cũng đã đọc báo, biết được các chiêu thức của loại tội phạm này.

Thời gian gần đây, đối tượng lừa đảo qua mạng đã nhắm đến học sinh, sinh viên để thao túng tâm lý, bắt cóc online rồi đòi tiền chuộc từ người thân. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh và các em học sinh, sinh viên phải thường xuyên duy trì sự kết nối, trang bị kiến thức pháp luật, xã hội, kỹ năng sống cơ bản để tự phòng ngừa không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi phát hiện bị lừa, các em học sinh, sinh viên cũng như gia đình cần sớm trình báo đến cơ quan Công an gần nhất để được can thiệp, xử lý kịp thời./.

