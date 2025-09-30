Vì sao học sinh, sinh viên dễ dính bẫy "bắt cóc online"?

Thời gian qua, các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả danh công an “bắt cóc online.”
Mặc dù có những người đã được tuyên truyền cảnh giác với thủ đoạn này tuy nhiên vẫn mắc bẫy./.
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả danh công an “bắt cóc online.” Mặc dù đã được tuyên truyền cảnh giác với thủ đoạn này tuy nhiên vẫn mắc bẫy.
Thời gian qua, các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả danh công an “bắt cóc online.”
Mặc dù có những người đã được tuyên truyền cảnh giác với thủ đoạn này tuy nhiên vẫn mắc bẫy./.
Cây cầu vượt hẻm núi Hoa Giang (Huajiang Grand Canyon) tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 28/9/2025 đã chính thức được thông xe sau 3 năm xây dựng.
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba góp phần thắt chặt hơn quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, vốn luôn được hai nước hết sức coi trọng.
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba từ ngày 30/9-5/10/2025.
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu phấn đấu đến hết năm 2025 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý một số vụ việc.
Các di tích được xếp hạng gồm Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; Quần thể Tam Chúc; Di tích lịch sử Chùa Cổ Lễ.
Kỳ thi TSA được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng những công nghệ khảo thí tiên tiến, tiếp cận với các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới, như SAT, ACT
Theo FIFA, bộ ba linh vật này tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, sự đa dạng văn hóa và niềm đam mê bóng đá, đồng thời phản ánh đặc trưng của mỗi quốc gia đăng cai.
Khối ngành V (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin) dẫn đầu về số lượng sinh viên với hơn 707.600 sinh viên theo học, khối ngành IV (khoa học tự nhiên) ít nhất, chỉ hơn 27.400 sinh viên.
Cập nhật tới ngày 31/8/2025, Việt Nam có 16 cơ sở giáo dục đại học đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài có giấy chứng nhận còn giá trị.
Lượng hành khách nội địa và quốc tế đi lại bằng đường hàng không đều tăng trưởng nhanh là tiền đề để kích cầu ngành du lịch và dịch vụ trong thời gian tới.
Với phương châm đại hội: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Kiên định-Đột phá-Phát triển," Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ chiều 29/9 đến sáng 2/10.
Bộ Tài chính khẳng định trang Facebook “Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (hoặc các trang tương tự) là giả mạo Bộ Tài chính.
Tính đến 8 giờ ngày 29/9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 2 người chết, 4 người mất tích, 245 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; 1.387,6ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, 52ha thủy sản bị thiệt hại.
Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ, thương mại tăng 26% năm 2024, đạt 4,59 tỷ USD, thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư.
Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) mới công bố, Thành phố Hồ Chí Minh đứng 95 trên 120 thành phố xếp hạng, tăng 3 bậc so với lần đánh giá trước đó.
Trước khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động khơi thông cống, rãnh thoát nước gần nhà...
Bão Bualoi rất mạnh và di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp; phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển cũng như đất liền rất rộng và nguy hiểm.
Thủ tướng yêu cầu bảo vệ, gia cố đê điều, hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ; chủ động sơ tán dân, dự trữ lương thực; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó bão.
Dự kiến đến 2045, Việt Nam sẽ có hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, nâng cao sức khỏe người dân và tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi.
Nghị quyết 72 đề ra mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam đến năm 2030, gồm tăng chiều cao, tuổi thọ và giảm bệnh tật.
Nghị quyết số 72-NQ/TW tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sức khỏe của mỗi người dân để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.
Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng hàng không Đồng Hới, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga ngày 28 và 29/9.
Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng rửa vết thương, tiêm vaccine phòng dại và/hoặc huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn.
Sáng 27/9/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi).
Bão số 10 tiếp tục di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng.
Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.
Năm nay, chủ đề Ngày Du lịch Thế giới được lựa chọn là “Du lịch và Chuyển đổi bền vững,” nhấn mạnh tiềm năng của du lịch như một tác nhân thúc đẩy sự thay đổi tích cực.
15 tỉnh, thành (Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Phú Thọ, Đồng Nai, Đắk Lắk, Ninh Bình, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hưng Yên, Vĩnh Long, An Giang, Huế, Gia Lai) tổ chức Đại hội Đảng bộ vào tuần tới.