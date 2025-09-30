Multimedia

Vì sao học sinh, sinh viên dễ dính bẫy "bắt cóc online"?

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả danh công an “bắt cóc online.” Mặc dù đã được tuyên truyền cảnh giác với thủ đoạn này tuy nhiên vẫn mắc bẫy.

vna-potal-vi-sao-hoc-sinh-sinh-vien-de-dinh-bay-bat-coc-online-8306031.png

Thời gian qua, các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả danh công an “bắt cóc online.”

Mặc dù có những người đã được tuyên truyền cảnh giác với thủ đoạn này tuy nhiên vẫn mắc bẫy./.

