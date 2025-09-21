TP Hồ Chí Minh: Truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng nhiều cựu lãnh đạo giáo dục

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC), Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban Quản lý dự án 1- Công ty AIC), Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố), Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố) và 12 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu."

Theo cáo trạng, từ năm 2012-2017, để thực hiện các gói thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục; phân công Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, sử dụng các công ty "quân xanh," thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Bộ phận Công ty AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh", trong đó có nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu; chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Bằng thủ đoạn này, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực: Giáo dục (134 gói thầu), y tế (94 gói thầu) và môi trường (2 gói thầu) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Đối với 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, các bị can là chủ đầu tư gồm các cựu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh: Lê Hồng Sơn (Giám đốc), Lê Hoài Nam (Phó Giám đốc), Lê Phương Nga (Chánh văn phòng); cựu lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 (cũ) gồm Võ Ngọc Thu (Trưởng phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (Phó trưởng phòng) và Vũ Quốc Cường (chuyên viên) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu. Từ đó, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 142 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Cáo trạng xác định ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số lãnh đạo Sở, phòng thuộc Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 trước đây đã không tuân thủ Luật Đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 134 gói thầu giáo dục, gây thiệt hại lên tới 142 tỷ đồng.

Ông Sơn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo chỉ định thầu trái quy định, ký các văn bản tham mưu dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp theo kết quả thầu của Quận 5 (cũ). Riêng một gói thầu ông Sơn trực tiếp chỉ đạo gây thiệt hại 763 triệu đồng.

Trước đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần bị xét xử và tuyên án trong các vụ án liên quan đến vi phạm quy định đấu thầu và đưa hối lộ.

Đáng chú ý, ngày 24/5/2023, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30 năm tù trong vụ án sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu”, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”). Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn phải nhận mức án từ 10-24 năm tù trong 4 vụ án khác.

Hiện, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế./.

