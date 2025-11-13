Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho 80 giáo viên tiêu biểu các xã vùng biên giới

Chiều nay, 13/11/2025, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gặp mặt và trao tặng bằng khen cho 80 giáo viên tiêu biểu trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025.

Các thầy cô giáo được tuyên dương là những các giáo viên đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới; các giáo viên đang công tác tại những trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân.

Các giáo viên được xét chọn đều có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương; tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được chính quyền, lãnh đạo đơn vị, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn các thầy cô giáo đã vượt mọi khó khăn, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, hết lòng vì các học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của các thầy cô. Trong đó, vấn đề được thầy cô đề cập nhiều nhất là việc thiếu cơ sở vật chất và chế độ bán trú cho học sinh.

“Chia sẻ cùng thầy cô” là chương trình thường niên do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức từ năm 2015. Sau 11 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 656 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước – những người không quản gian khó để mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình sẽ tuyên dương, ghi nhận 201 thầy cô giáo đến từ 248 xã biên giới, sau khi sáp nhập chính quyền hai cấp. Trong đó, 80 thầy cô tiêu biểu dự lễ tuyên dương tại Hà Nội./.

