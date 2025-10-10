Mỹ: Hiện tượng La Nina quay trở lại sau thời gian ngắn suy yếu

Ngày 9/10, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết hiện tượng thời tiết La Nina đã quay trở lại nhưng sẽ có ảnh hưởng yếu hơn.



La Nina là một kiểu khí hậu tự nhiên làm mát nhiệt độ bề mặt ở khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo trên Thái Bình Dương.

Do những thay đổi về hiện tượng gió đứt theo chiều thẳng đứng - sự thay đổi về tốc độ và hướng gió trên cao trong bầu khí quyển, La Nina có xu hướng gây ra nhiều cơn bão hơn ở lưu vực Đại Tây Dương và ít cơn bão hơn ở Thái Bình Dương.



Theo NWS, sau một thời gian ngắn La Nina suy yếu từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025, các điều kiện về trung hòa khí hậu vẫn tồn tại, nhưng hiện tượng thời tiết này đã quay trở lại.

Các điều kiện hình thành La Nina đã xuất hiện từ tháng 9/2025, được thể hiện qua việc nhiệt độ dưới mức trung bình trên bề mặt đại dương (SST) lan rộng khắp khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo trên Thái Bình Dương.

La Nina dự kiến sẽ kéo dài suốt mùa Đông với 55% khả năng trở lại trạng thái trung hòa từ tháng 1 đến tháng 3/2026. NWS cho biết thêm sự suy yếu được dự đoán của La Nina lần này "sẽ ít có khả năng có những tác động thông thường vào mùa Đông."



La Nina kéo dài bất thường trong giai đoạn 2020-2023 là sự kiện "3 lần suy yếu" đầu tiên của hiện tượng thời tiết này trong thế kỷ 21 và chỉ là lần thứ 3 kể từ năm 1950.

Tình trạng này đã làm gia tăng cả hạn hán và lũ lụt tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, song bất chấp việc làm mát hành tinh, La Nina không thể ngăn chặn chuỗi những năm nắng nóng bất thường. Trong thập kỷ qua có 10 năm nóng nhất từng được ghi nhận.



Cũng theo NWS, nhiệt độ vẫn ở mức cao kỷ lục hoặc gần như kỷ lục ngay cả sau khi các điều kiện hình thành hiện tượng khí hậu El Nino suy yếu hồi năm ngoái với năm 2024 là năm nóng nhất được ghi nhận./.

Tương lai mịt mù của các rạn san hô trên thế giới khi trái đất tiếp tục ấm lên Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, ở mức tăng nhiệt độ 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong một thập niên tới, sẽ có khoảng từ 70-90% rạn san hô trên thế giới bị mất đi.