WMO dự báo hiện tượng La Nina có thể quay trở lại trong những tháng tới

Ngày 2/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc dự báo hiện tượng thời tiết La Nina lạnh có thể quay trở lại trong khoảng từ tháng 9-11 năm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi khả năng đó xảy ra, nhiệt độ vẫn được dự báo sẽ cao hơn mức trung bình.



La Nina là một hiện tượng khí hậu tự nhiên làm mát nhiệt độ bề mặt ở vùng xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương; mang đến những thay đổi về gió, áp suất và lượng mưa.

Các hình thái thời tiết luôn luân phiên nhau giữa La Nina và El Nino – hiện tượng thời tiết đối lập, xen giữa là các trạng thái thời tiết trung tính.



Trong bản cập nhật hằng quý, WMO nêu rõ sau một thời gian ngắn các điều kiện dẫn tới hiện tượng La Nina suy yếu, các điều kiện trung tính đã duy trì kể từ tháng 3 năm nay.

Có 55% khả năng nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng xích đạo Thái Bình Dương sẽ giảm xuống mức xảy ra hiện tượng La Nina trong giai đoạn từ tháng 9-11.

Giai đoạn từ tháng 10-12 năm nay, khả năng xảy ra hiện tượng này tăng nhẹ lên khoảng 60%. Khả năng hiện tượng El Nino phát triển trong giai đoạn từ tháng 9-12 là rất thấp.



Ở nhiều nơi, đặc biệt là vùng nhiệt đới, La Nina gây ra những tác động khí hậu ngược lại với El Nino, làm nóng bề mặt đại dương, dẫn đến hạn hán tại một số khu vực trên thế giới, nhưng lại gây mưa lớn ở một số khu vực khác.



La Nina kéo dài bất thường từ năm 2020-2023 đánh dấu 3 năm liên tiếp xảy ra hiện tượng như vậy trong thế kỷ 21, đồng thời làm gia tăng hạn hán và lũ lụt.

Tuy vậy, hiện tượng đó không thể phá vỡ chuỗi 10 năm nóng nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay. Nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục ngay cả sau khi hiện tượng El Nino suy yếu vào năm ngoái, với 2024 là năm nóng nhất được ghi nhận.



WMO nhấn mạnh rằng các hiện tượng khí hậu tự nhiên như La Nina và El Nino diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm tăng nhiệt độ toàn cầu, làm trầm trọng thêm thời tiết cực đoan và tác động đến lượng mưa theo mùa cũng như các mô hình nhiệt độ.



Bản cập nhật mới nhất của WMO dự báo nhiệt độ trong giai đoạn từ tháng 9-11 năm nay sẽ cao hơn bình thường ở phần lớn bán cầu Bắc và phần lớn bán cầu Nam.



Tổng giám đốc WMO Celeste Saulo nhấn mạnh rằng việc dự báo của tổ chức này về El Nino và La Nina cùng những tác động liên quan là một công cụ thông tin khí hậu quan trọng, có thể giúp tiết kiệm hàng triệu USD cho các lĩnh vực trọng yếu như nông nghiệp, năng lượng, y tế, giao thông vận tải…, đồng thời cứu sống hàng nghìn người khi được sử dụng để định hướng các công tác chuẩn bị ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan./.

