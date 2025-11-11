Khám phá những trải nghiệm kỳ diệu khó quên tại Cát Bà

National Geographic Traveller mô tả Cát Bà là “thiên đường cho người đam mê leo núi,” đặc biệt tại Thung lũng Bướm (Butterfly Valley) - nơi những vách đá dựng đứng, hang động uốn lượn...

Tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic Traveller (Mỹ) vừa công bố danh sách “Những hòn đảo tuyệt nhất Đông Nam Á,” trong đó đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam), được gợi ý là điểm đến lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu khám phá.

National Geographic Traveller mô tả Cát Bà là “thiên đường cho người đam mê leo núi,” đặc biệt tại Thung lũng Bướm (Butterfly Valley) - nơi những vách đá dựng đứng, hang động uốn lượn và cảnh quan hoang sơ tạo nên sức hút đặc biệt.

Bài viết cũng gợi ý các trải nghiệm hấp dẫn trên đảo như leo núi không dây trên mặt nước sâu, chinh phục đỉnh Ngự Lâm ngắm toàn cảnh Cát Bà, hay chèo kayak ban đêm giữa làn nước phát sáng bởi sinh vật phù du - “một trải nghiệm kỳ diệu khó quên”./.