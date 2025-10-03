Thành phố Huế tập trung phát triển kinh tế di sản gắn với phát triển du lịch

Sáng 3/10, Đảng bộ thành phố Huế khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 400 đại biểu, đại diện cho hơn 58.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cùng dự Đại hội có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các nhiệm kỳ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Đảng bộ, quân và dân thành phố Huế.

Đại hội sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện đúng phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Phát triển,” tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện Trung ương, văn kiện Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI trình Đại hội. Trong đó, tập trung thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp có tính đột phá tạo bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu tại Đại hội. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao, vượt qua khó khăn thách thức, chủ động sáng tạo đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực, đưa địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,54%/năm, so với năm 2020 quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,7 lần; GRDP bình quân đầu người dự kiến năm 2025 đạt 3.200 USD. Dịch vụ phát triển đa dạng, tăng trưởng bình quân 8,22%/năm, chiếm gần 50% trong GRDP. Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Công nghiệp, xây dựng phát triển ổn định, tăng trưởng bình quân 8,1%/năm, chiếm 33% trong GRDP. Nông nghiệp tăng trưởng bình quân 2,94%/năm, chiếm 9,5% trong GRDP; hình thành, phát triển các khu du lịch biển, đầm phá mang tầm cỡ quốc tế; kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ, hiện đại.

Huế tiếp tục khẳng định vị trí, thương hiệu, trở thành các trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, trung tâm giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản được đẩy mạnh; bản sắc văn hóa Huế, con người Huế được chú trọng giữ gìn phát huy; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%, an sinh xã hội được bảo đảm.

Mục tiêu của Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030 đó là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, phát triển thành phố Huế đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao.”

Để đạt được mục tiêu này, thành phố tập trung thực hiện ba nhóm giải pháp đột phá gồm, cơ chế, chính sách, huy động sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, khai thác lợi thế đô thị di sản để phát triển du lịch, dịch vụ, đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Lương Tam Quang lưu ý, Đảng bộ thành phố Huế tập trung lãnh đạo triển khai công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; tháo gỡ bất hợp lý trong cơ cấu, biên chế, bố trí cán bộ, bất cập về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ cấp xã, những thiếu hụt về hạ tầng chuyển đổi số...

Huế tập trung lãnh đạo tạo đột phá về phát triển kinh tế; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu để mỗi người dân thành phố thật sự trở thành chiến sỹ trên mặt trận kinh tế, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển cao của đất nước. Trong đó, tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế di sản gắn với phát triển du lịch, kết hợp chặt chẽ các tiềm năng, lợi thế sẵn có để xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao, thu hút du khách và sự tham gia tự giác, có hiệu quả của người dân; chuyển hóa không gian di sản trở thành động lực tăng trưởng mới; phát triển kinh tế biển bền vững, hướng đến xây dựng trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.

Địa phương phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô; vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai và Vườn Quốc gia Bạch Mã; phát triển các trung tâm: văn hóa-du lịch; y tế chuyên sâu; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Thành phố phát triển mạnh công nghiệp văn hóa với sự tham gia tích cực, hiệu quả của người dân; xây dựng thương hiệu Huế - thành phố văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc của khu vực Đông Nam Á; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, ưu tiên hạ tầng giao thông trọng điểm, liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, dịch vụ, hạ tầng logistics, hạ tầng chuyển đổi số.

Đồng chí Lương Tam Quang đề nghị, Đảng bộ thành phố Huế đặc biệt quan tâm các giải pháp cụ thể nâng cao đời sống nhân dân như, đào tạo dự bị đại học cho người dân tộc thiểu số, đào tạo nghề, giáo dục kỹ năng số, cơ sở giáo dục chuyên biệt tới cấp trung học phổ thông, việc cung cấp suất ăn trưa miễn phí cho giáo viên, học sinh trường nội trú vùng biên giới, vùng khó khăn; bảo đảm 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, tạo cơ sở thực hiện thực hiện chủ trương miễn viện phí theo lộ trình của Đảng.

Tập trung xây dựng chính quyền kiến tạo, chuyển mạnh sang quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cải cách tối đa thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính liên quan người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến, phi địa giới hành chính trong phạm vi thành phố.

Cùng với đó là tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, mở rộng đối ngoại, tăng cường quảng bá hình ảnh Huế xanh - thông minh-giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Trong buổi làm việc đầu tiên của phiên chính thức, Đại hội thảo luận, tham luận văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.

