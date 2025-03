Sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Lào hợp tác xây dựng biên giới hòa bình

Chiều 21/3, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam chủ trì phối hợp Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào tổ chức Tọa đàm, giao lưu Sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Lào với chủ đề “Tăng cường hợp tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.”

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam, nhấn mạnh đội ngũ sỹ quan trẻ của 2 đất nước là thế hệ kế thừa sự nghiệp cách mạng của lực lượng vũ trang hai nước, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hoạt động trên thể hiện sự quan tâm, tin tưởng rất lớn của lãnh đạo hai lực lượng đối với thế hệ trẻ, tạo cơ hội để thế hệ trẻ hai lực lượng được tiếp xúc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời, ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng, chí tình, chí nghĩa của quan hệ Việt Nam-Lào.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Thanh Hải tin tưởng rằng đội ngũ sỹ quan trẻ là lực lượng xung kích, luôn đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ với hoài bão lớn và tinh thần sáng tạo, đoàn kết quốc tế trong sáng sẽ không ngừng vun đắp, phát triển, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Tại buổi tọa đàm, các sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng 2 nước đã trình bày tham luận, qua đó khẳng định công tác phối hợp hoạt động giữa đội ngũ sỹ quan trẻ 2 bên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nổi bật, sỹ quan trẻ 2 nước thường xuyên nắm chắc tình hình, tăng cường trao đổi thông tin về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới 2 nước; phối hợp, duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng 2 nước đã tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tham gia tích cực vào phong trào tố giác tội phạm, bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 2 bên biên giới, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa lực lượng sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Lào.

Thông qua tọa đàm có thể khẳng định đội ngũ sỹ quan trẻ 2 nước đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ; có tinh thần quyết tâm cao, ý chí vươn lên mạnh mẽ, có đóng góp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai nước, xây dựng biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu Sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Lào, trong ngày 20-21/3 tại Quảng Bình đã diễn ra hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới và tặng 40 suất quà cho các em học sinh khó khăn khu vực 2 bên biên giới (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình); giao lưu bóng chuyền, cầu lông tại Nhà thi đấu trường Đại học Quảng Bình; trồng cây hữu nghị thanh niên tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Từ ngày 22- 24/3, sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Lào sẽ dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tham quan một số danh lam thắng cảnh tại Quảng Bình./.

