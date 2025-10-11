Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác bảo vệ biên giới

Chiều tối 10/10 tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam do Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, đồng thời góp phần duy trì hòa bình, ổn định, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Lào đề nghị hai bên tiếp tục xây dựng các cơ chế hợp tác hiệu quả giữa hai quân đội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời duy trì truyền thống thăm viếng, trao đổi đoàn thường xuyên trên tinh thần tin cậy, đoàn kết và hữu nghị đặc biệt.

Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội Nhân dân Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống nạn buôn bán ma túy xuyên biên giới; ngăn chặn tội phạm buôn bán người; đấu tranh với các phần tử hoạt động bất hợp pháp, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; cũng như xử lý kịp thời các yếu tố có nguy cơ gây mất ổn định khu vực biên giới.

Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Lê Đức Thái trân trọng cảm ơn Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone đã dành thời gian tiếp đón, đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân tình của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tới Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Trung tướng Lê Đức Thái cho biết chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai lực lượng biên phòng, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Trung tướng Lê Đức Thái cũng báo cáo kết quả buổi làm việc giữa hai Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Lào với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Tại cuộc hội đàm trước đó cùng ngày giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hai nước Việt Nam-Lào, hai bên cho rằng những năm qua, Bộ đội Biên phòng hai nước Việt Nam-Lào thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi đoàn, đạt nhiều kết quả tích cực; đồng thời hỗ trợ nhau về phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị quân sự, vật tư y tế và cùng nhau tổ chức các hoạt động kỷ niệm, thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp các ngày lễ lớn của hai nước và quân đội.

Quang cảnh hội đàm song phương giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hai nước Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các hoạt động tuần tra chung trên tuyến biên giới, góp phần tăng cường an ninh, củng cố lòng tin và giáo dục thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên cũng thống nhất kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào công tác phòng, chống ma túy, coi đây là nội dung hợp tác trọng tâm giữa hai lực lượng biên phòng; cam kết chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp hiệu quả nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội đàm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hai nước Việt Nam-Lào đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện năm 2025, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả./.

