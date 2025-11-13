Vĩnh Long: Lên kế hoạch phát triển diện tích trồng lúa chất lượng cao 8.000 ha

Thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030,” tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch phát triển diện tích trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp lên 8.000 ha trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa cho biết tỉnh Vĩnh Long có khoảng 30 hợp tác xã đã tham gia Đề án này. Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu có ít nhất 8.000 ha đất trồng lúa tham gia Đề án; những năm tiếp theo, mỗi năm tăng thêm hơn 10.000 ha.

Đến năm 2030, diện tích trồng lúa tham gia Đề án trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 50.000 ha, tại 40 xã, phường. Đây cũng là diện tích đã đăng kí với Trung ương, đồng thời nằm trong Dự án “Hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long,” sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD).

Phó Chủ tịch Châu Văn Hòa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương xác định cụ thể vị trí, diện tích, đối tượng tham gia (hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã); đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về mục tiêu, ý nghĩa và hiệu quả của Đề án; mời gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất- tiêu thụ; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, xây dựng mô hình để nhân rộng, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tỉnh sẽ sửa chữa, duy tu các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn bằng nguồn vốn phân bổ theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ, triển khai ngay trong vụ Đông Xuân 2025-2026.

Đối với Dự án “Hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” sử dụng vốn vay IBRD, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục công trình, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để bố trí vốn đối ứng từ ngân sách, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, đảm bảo hoàn thành trong tháng 11/2025.

Đề án “Phát triển bền vững một triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ vụ Hè Thu 2024.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Dũng cho hay, đến nay, toàn tỉnh có tổng diện tích trồng lúa trên 5.088 ha tham gia Đề án. Qua đánh giá sơ bộ kết quả, lúa sản xuất trong mô hình cho năng suất từ 6,4-6,8 tấn/ha, lợi nhuận cao hơn từ 4,3-5,6 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình nhờ chi phí sản xuất giảm.

Điều quan trọng hơn là mô hình góp phần bảo vệ môi trường, từng bước phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững và giảm phát thải, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” tại tỉnh Vĩnh Long, và Tổ Giúp việc cho Giám đốc Sở; đồng thời xây dựng dự thảo Quyết định ban hành hướng dẫn nội dung khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia Đề án trên địa bàn tỉnh./.

