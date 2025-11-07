Mỹ tin có thể thống nhất với Nga và Trung Quốc cắt giảm vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng rằng nước này cùng với Nga và Trung Quốc có thể tiến tới nhất trí cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo 5 nước Trung Á tại Nhà Trắng ngày 6/11.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng phi hạt nhân hóa sẽ là một điều tuyệt vời." Ông cho biết đã đề cập đến vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo ông Trump, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đều thể hiện mong muốn dùng số tiền đó cho việc khác có thể mang lại lợi ích cho người dân ngay lập tức, thay vì cho vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, ngày 7/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng Mỹ với tư cách là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới cần phải giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân của nước này để tạo điều kiện cho việc đạt được giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn và toàn diện.

Bà Mao Ninh cho biết thêm kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc không thể so sánh với của Mỹ và Nga, nên việc yêu cầu Bắc Kinh tham gia đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân ở giai đoạn này là “không công bằng, không hợp lý và không khả thi”./.

