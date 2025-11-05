Nga xem xét khả năng nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/11 đã ra lệnh cho các quan chức hàng đầu xây dựng đề xuất về khả năng tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân, sau khi người đồng cấp Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố rằng Washington sẽ nối lại các vụ thử loại vũ khí này.

Ông Putin cho biết Nga luôn tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ theo Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, song nếu Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào khác tiến hành thử nghiệm, Nga cũng sẽ làm như vậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov báo cáo với ông Putin rằng những phát biểu và hành động gần đây của Mỹ cho thấy “cần chuẩn bị các vụ thử hạt nhân toàn diện” ngay lập tức.

Ông Belousov cho biết bãi thử nghiệm ở Novaya Zemlya, vùng Bắc Cực, có thể được sử dụng cho các vụ thử trong thời gian ngắn.

Tổng thống Putin nêu rõ: “Tôi chỉ thị Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan đặc biệt và những cơ quan dân sự liên quan thực hiện mọi biện pháp để thu thập thêm thông tin về vấn đề này, phân tích tại Hội đồng An ninh và đưa ra các đề xuất thống nhất về khả năng bắt đầu công tác chuẩn bị cho các vụ thử vũ khí hạt nhân.”

Mỹ tiến hành vụ thử hạt nhân lần gần nhất vào năm 1992, Trung Quốc và Pháp năm 1996, còn Liên Xô vào năm 1990. Nga, quốc gia kế thừa kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô, chưa từng thử nghiệm kể từ đó./.

Nga họp khẩn cấp sau khi Mỹ tuyên bố nối lại thử vũ khí hạt nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc Mỹ tuyên bố nối lại các vụ thử hạt nhân là “vấn đề nghiêm trọng,” đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn với Bộ Quốc phòng để đánh giá tình hình.