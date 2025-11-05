Nga họp khẩn cấp sau khi Mỹ tuyên bố nối lại thử vũ khí hạt nhân

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/11 đánh giá tuyên bố của người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc Washington sẽ nối lại các vụ thử hạt nhân là “một vấn đề nghiêm trọng.”

Trước đó, cuối tháng 10, ông Trump đã ra lệnh tiến hành thử vũ khí hạt nhân tại Mỹ, cho rằng nước này “không thể tụt hậu so với Nga và Trung Quốc.”

Ông Trump công bố kế hoạch thử nghiệm hạt nhân sau khi Nga thông báo đã thử nghiệm một thiết bị không người lái dưới nước chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cùng một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mới.

Người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh rằng Washington hiện sở hữu đủ vũ khí hạt nhân để "thổi bay thế giới 150 lần." Trong khi Nga cũng có một lượng lớn vũ khí hạt nhân và Trung Quốc trong tương lai cũng sẽ có rất nhiều.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov báo cáo với ông Putin rằng Mỹ đang tăng cường lực lượng chiến lược và có kế hoạch triển khai vũ khí./

