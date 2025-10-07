Liên hợp quốc hoan nghênh mọi nỗ lực kiểm soát vũ khí hạt nhân

Ngày 6/10, Liên hợp quốc hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm kiểm soát vũ khí hạt nhân, trong đó bao gồm tuyên bố mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump về vấn đề này.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric khẳng định: “Chúng tôi hoan nghênh tất cả các nỗ lực hướng tới kiểm soát việc giới hạn kho vũ khí hạt nhân."

Ông cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhiều lần thể hiện mong muốn xây dựng một thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Đồng thời, Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thỏa thuận liên quan đến vấn đề này và kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc.

Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm 22/9, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế cốt lõi quy định trong Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) trong vòng 1 năm sau khi hiệp ước hết hiệu lực vào tháng 2/2026, với điều kiện Mỹ cũng hành động tương tự.

Điện Kremlin sau đó nhấn mạnh việc không thể gia hạn New START sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an ninh quốc tế.

Tổng thống Mỹ Trump ngày 5/10 đã đưa ra phản hồi về đề xuất trên, trong đó nêu rõ sẵn sàng duy trì hiệp ước vũ khí hạt nhân giữa Washington và Moskva như đề xuất của người đứng đầu Điện Kremlin.

Nga và Mỹ ký New START hồi năm 2010. Hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân tấn công được triển khai của cả Mỹ và Nga, yêu cầu số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và đầu đạn hạt nhân phải ở dưới mức giới hạn đã thỏa thuận./.

