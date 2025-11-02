Trung Quốc miễn thuế VAT cho giao dịch vàng tiêu chuẩn đến năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế quốc gia Trung Quốc đã ra thông báo chính thức, làm rõ các quy định mới về chính sách thuế đối với vàng.

Theo nội dung thông báo, từ nay đến hết năm 2027, các thành viên hoặc khách hàng giao dịch vàng tiêu chuẩn thông qua Sàn giao dịch vàng Thượng Hải và Sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) khi bên bán thực hiện giao dịch vàng tiêu chuẩn.

Đối với các giao dịch không phát sinh giao nhận vật chất, sàn giao dịch sẽ được miễn hoàn toàn VAT.

Trường hợp có phát sinh giao nhận vật chất, chính sách sẽ được phân biệt rõ giữa mục đích đầu tư và mục đích phi đầu tư: Vàng tiêu chuẩn phục vụ mục đích đầu tư được áp dụng chính sách thuế VAT hoàn trả ngay sau khi nộp. Vàng phục vụ mục đích phi đầu tư được miễn VAT, trong khi bên mua có thể tính khấu trừ thuế đầu vào với tỷ lệ 6%.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng chính sách mới là bước hoàn thiện quan trọng trong cơ chế quản lý thị trường vàng, giúp phân định rõ hơn giữa thuộc tính hàng hóa và thuộc tính tài chính của vàng. Đồng thời, chính sách điều chỉnh này chỉ áp dụng đối với hoạt động giao dịch vàng qua sàn, không thay đổi chính sách thuế đối với hoạt động mua bán vàng ngoài sàn giao dịch.

Ông Lương Quý, Viện nghiên cứu Khoa học Tài chính Trung Quốc nhận định việc thực hiện chính sách mới sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và tiếng nói trong định giá của thị trường vàng Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Thượng Hải.

Bên cạnh đó, chính sách này góp phần tăng cường công bằng thuế, phòng ngừa rủi ro, cũng như nâng cao tính chính xác và chuẩn mực trong quản lý thuế./.

Bất chấp giá cao, nhu cầu đối với vàng vẫn đạt mức kỷ lục Số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy bất chấp giá vàng tăng kỷ lục hơn 4.300 USD/ounce, nhu cầu mua vàng trên toàn cầu vẫn đạt 1.313 tấn trong quý 3/2025, mức cao nhất kể từ năm 2000.