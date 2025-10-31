Giá vàng tăng nhờ lực đẩy từ Fed và những hoài nghi về thỏa thuận Mỹ-Trung

Giá vàng thế giới tăng 2% trong phiên 30/10, được thúc đẩy bởi quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với đó là những bất ổn vẫn còn tồn tại xung quanh kết quả của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Vào lúc 0 giờ 39 phút ngày 31/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 1,9% lên 4.003,62 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,4% lên 4.015,9 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 cho biết ông sẽ giảm thuế quan đối với Trung Quốc từ mức 57% xuống 47% để đổi lấy việc Trung Quốc nối lại hoạt động mua đậu tương của Mỹ và xuất khẩu đất hiếm, đồng thời trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp.

Ông Jeffrey Christian, đối tác quản lý của công ty nghiên cứu thị trường kim loại quý CPM Group, nhận định rằng dù giá vàng có lúc đi xuống nhưng thị trường đã thay đổi quan điểm khi nhận ra thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung vừa được công bố thực chất không có nhiều giá trị, qua đó đẩy lùi sự lạc quan về việc chiến tranh thương mại kết thúc.

Vàng thường được xem là kênh phòng ngừa rủi ro trong những giai đoạn bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Trong khi đó, Fed ngày 29/10 đã hạ lãi suất như dự đoán của thị trường. Vàng, một tài sản không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Tuy nhiên, Fed báo hiệu đây có thể là lần cắt giảm lãi suất cuối cùng trong năm nay do việc chính phủ đóng cửa kéo dài làm thiếu hụt các dữ liệu kinh tế quan trọng.

Viện Đầu tư Wells Fargo đã nâng mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 từ mức 3.900-4.100 USD/ounce trước đó lên khoảng 4.500-4.700 USD/ounce, với lý do là sự không chắc chắn về địa chính trị và chính sách thương mại.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,7% lên 48,81 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 1,2% lên 1.604,38 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 31/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Bất chấp giá cao, nhu cầu đối với vàng vẫn đạt mức kỷ lục Số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy bất chấp giá vàng tăng kỷ lục hơn 4.300 USD/ounce, nhu cầu mua vàng trên toàn cầu vẫn đạt 1.313 tấn trong quý 3/2025, mức cao nhất kể từ năm 2000.