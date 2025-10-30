Bất chấp giá cao, nhu cầu đối với vàng vẫn đạt mức kỷ lục

Nhu cầu đối với vàng đã đạt mức cao kỷ lục trong quý 3/2025, mặc dù giá của kim loại quý này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại do những bất ổn địa chính trị.

Số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tổng nhu cầu đối với vàng trong giai đoạn từ tháng Bảy đến tháng Chín vừa qua tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 1.313 tấn trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư muốn tìm kênh trú ẩn an toàn do thế giới tiếp tục bất ổn.

Đây là mức nhu cầu cao nhất tính theo khối lượng trong 25 năm qua, kể từ khi WGC bắt đầu biên soạn các hồ sơ.

Nhà phân tích Louise Street của WGC cho biết các cuộc xung đột ở các khu vực khác nhau và căng thẳng thương mại gia tăng đã làm gia tăng bầu không khí bất ổn và thúc đẩy nhu cầu tích trữ vàng.

Ngoài ra, nhu cầu đột biến đối với vàng còn do hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương dù giá vàng đã liên tục xô đổ các kỷ lục trong năm nay.

Tuy nhiên, kể từ khi giá kim loại quý này đạt đỉnh cao mọi thời đại vào tháng 10 ở mức 4.381,52 USD/ounce, biểu đồ giá đã có xu hướng lao nhanh do hoạt động chốt lời.

Theo WGC, nhu cầu vàng theo giá trị tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, lên mức kỷ lục 146 tỷ USD trong quý 3.

Theo các nhà phân tích, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa và những kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất đã hỗ trợ thêm cho giá vàng trong những tháng gần đây./.

