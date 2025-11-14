UBND thành phố Hà Nội đạt giải thưởng “Chính phủ số” tại ASOCIO 2025

Giải thưởng ASOCIO hạng mục “Chính phủ số” ASOCIO được dành cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh số ASOCIO digital summit 2025, diễn ra từ 11 đến 13/11/2025 tại Đài Loan (Trung Quốc), các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã được trao 11 giải thưởng.

Trong số đó, Giải thưởng ASOCIO hạng mục “Chính phủ số” ASOCIO được dành cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực vượt bậc trong phát triển giao thông thông minh, mà còn khẳng định tầm nhìn của Việt Nam về một đô thị số an toàn, hiện đại và bền vững.