"Không khí sạch cho bầu trời xanh": Việt Nam quyết tâm với cam kết môi trường

Sự kiện "Không khí sạch cho bầu trời xanh" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan liên quan tổ chức diễn ra ngày 1/11, tại không gian Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tại sự kiện, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường không khí không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là trách nhiệm lâu dài đối với sức khỏe giống nòi và sự phát triển của đất nước.

Chúng ta cần triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong vận động nhân dân, doanh nghiệp chung tay hành động vì môi trường sống, ông Huỳnh Thành Đạt đề nghị.

Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Bộ đang đẩy mạnh công tác quan trắc, cảnh báo chất lượng không khí; công khai dữ liệu cho cộng đồng; kiểm soát nguồn thải, thúc đẩy giao thông xanh, công nghiệp sạch và hạ tầng thông minh nhằm giảm phát sinh ô nhiễm ngay từ gốc.

Đại diện các tổ chức quốc tế, bà Ramla Khalidi (UNDP) và bà Angela Pratt (WHO) bày tỏ tình cảm dành cho Hà Nội và khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam vượt qua thách thức về ô nhiễm không khí, hướng đến tương lai khỏe mạnh cho mọi người dân.

Đại diện chính quyền Thủ đô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Thủ đô đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát ô nhiễm và chuyển đổi xanh trong giao thông, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thành phố xác định kiểm soát nguồn phát thải từ giao thông là nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng không khí đến năm 2030 và Kế hoạch 267 thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng về ngăn chặn, xử lý ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, Hà Nội đang triển khai lộ trình chuyển đổi xanh phương tiện giao thông công cộng, với mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt sử dụng năng lượng sạch - bước đi thể hiện cam kết mạnh mẽ trong giảm phát thải và xây dựng nếp sống xanh cho người dân.

Cùng với việc hoàn thiện chính sách, thành phố tăng cường quan trắc, dự báo và công khai dữ liệu chất lượng không khí, đồng thời phát triển mạng lưới cảnh báo sớm, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chuyển đổi thói quen sinh hoạt, di chuyển thân thiện môi trường.

Bà Caitlin Wiesen,Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam và bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam dự và phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại diện các tổ chức quốc tế, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam và bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, tiến tới mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời bày tỏ những tình cảm tốt đẹp, tình yêu với Thủ đô Hà Nội.

Khẳng định Việt Nam đang đi đúng hướng khi lồng ghép mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng mảng xanh đô thị, khuyến khích giao thông xanh và chuyển đổi năng lượng sạch, tạo ra mô hình phát triển toàn diện, cân bằng và nhân văn, đại diện các tổ chức quốc tế cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam trong việc vượt qua các thách thức về ô nhiễm môi trường không khí, hướng tới một tương lai tốt đẹp, khỏe mạnh cho tất cả mọi người.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu thực hiện nghi lễ kết nối dữ liệu đo chất lượng không khí từ hệ thống cảm biến vào mạng giám sát quốc gia, giúp người dân dễ dàng theo dõi thông tin mỗi ngày.

Cũng tại chương trình đã diễn ra nghi lễ cam kết chung tay vì bầu trời xanh Việt Nam; hoạt động đi bộ truyền tải thông điệp sử dụng phương tiện giao thông xanh nhằm giảm phát thải.

Các đại biểu và nhân dân còn được tham quan triển lãm tranh cổ động "Vì bầu trời xanh Việt Nam" do thiếu nhi Hà Nội thực hiện; ký cam kết và lan tỏa thông điệp mạnh mẽ "Vì từng nhịp thở-For Every Breath."

Hiện nay, ô nhiễm không khí được đánh giá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Tình trạng này đang tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, giảm năng suất lao động và gây tổn thất lớn cho nền kinh tế.

Tại Việt Nam, đặc biệt ở Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị lớn, ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng do giao thông vận tải, hoạt động xây dựng, công nghiệp, làng nghề, đốt rơm rạ, chất thải sinh hoạt…

Bên cạnh đó, điều kiện địa hình và thời tiết khu vực phía Bắc cũng góp phần khiến chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng vào nhiều thời điểm trong năm.

Sự kiện "Không khí sạch cho bầu trời xanh" thể hiện quyết tâm của Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trong thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí, hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; nâng cao nhận thức toàn xã hội về quyền được hít thở bầu không khí trong lành của nhân dân./.

Đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

