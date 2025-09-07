Ngày Quốc tế không khí sạch: Mỗi hơi thở đều quan trọng

Chủ đề của Ngày Quốc tế Không khí sạch năm 2025 là “Cuộc đua vì không khí. Mỗi hơi thở đều quan trọng” nhấn mạnh tầm quan trọng của bầu không khí trong lành đối với sức khỏe và sự phát triển bền vững.

Không khí sạch rất quan trọng đối với sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của con người, trong khi ô nhiễm không khí là rủi ro môi trường lớn nhất đối với sức khỏe con người và là một trong những nguyên nhân chính có thể tránh được gây tử vong và bệnh tật trên toàn cầu.

Ô nhiễm không khí không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn tác động tiêu cực đến khí hậu, tăng trưởng kinh tế và môi trường tự nhiên.

Chủ đề của Ngày Quốc tế Không khí sạch vì Bầu trời xanh năm 2025 là “Cuộc đua vì không khí. Mỗi hơi thở đều quan trọng”./.