Du lịch xanh: Áp lực chuyển đổi năng lượng sạch từ cam kết COP26 và xu hướng toàn cầu

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2025 (ITE), ngày 5/9, tọa đàm “Năng lượng sạch trong phát triển du lịch” đặt ra vấn đề cấp thiết: Chuyển đổi năng lượng không còn là lựa chọn, mà là chìa khóa bắt buộc cho sự sinh tồn và cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Theo các nghiên cứu, ngành du lịch toàn cầu hiện đóng góp 8-9% tổng lượng khí thải nhà kính. Tuy nhiên, ngành này cũng có tiềm năng cắt giảm 40% lượng khí thải nếu áp dụng các biện pháp bền vững, mà trọng tâm là chuyển dịch năng lượng. Phần lớn năng lượng tiêu thụ đến từ vận chuyển và vận hành các khu nghỉ dưỡng, khách sạn.

Nghiên cứu từ Wifi Talents chỉ ra 74% du khách trẻ dưới 30 tuổi ưu tiên tính bền vững khi lên kế hoạch du lịch. Zipdo tổng hợp rằng hơn 80% du khách mong muốn lựa chọn điểm đến thân thiện môi trường, và 55-66% sẵn sàng chi trả thêm cho các lựa chọn bền vững. Thị trường du lịch sinh thái toàn cầu được dự báo đạt 300 tỷ USD/năm. Áp lực này đến từ chính người tiêu dùng.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh đây là sự kiện nối dài hành trình thúc đẩy du lịch bền vững của đơn vị. Sự kiện quy tụ đại diện từ Cục Du lịch Quốc gia, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, các hiệp hội cùng loạt doanh nghiệp lữ hành, resort hàng đầu tại Việt Nam.

Ngành du lịch cần một lộ trình thông minh, cân bằng giữa lợi ích kinh tế, môi trường và trách nhiệm xã hội để áp dụng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng và theo đuổi các tiêu chuẩn xanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, đã có những cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26. Mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và Thỏa thuận hợp tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) ký kết năm 2022 đang tạo động lực mạnh mẽ cho chuyển dịch năng lượng sạch trên mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã âm thầm hành động, chuyển hoàn toàn sang sử dụng điện mặt trời thay thế điện lưới, cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt: Hệ thống quản lý năng lượng thông minh trong khách sạn có thể giảm 25% mức tiêu thụ năng lượng. Công trình xanh giúp giảm 20% chi phí vận hành. Một khách sạn có chứng nhận xanh thường sử dụng ít năng lượng hơn 20-30% so với khách sạn truyền thống.

Tuy nhiên, làn sóng phát triển bền vững này cũng mở ra một cuộc tranh luận quan trọng tại tọa đàm: Liệu quá trình sản xuất pin mặt trời, tua-bin gió, hay xử lý rác thải từ chúng có đang gây áp lực và tổn hại ngược lại cho môi trường và xã hội? Việc khai thác nguyên liệu thô cho năng lượng tái tạo có đảm bảo tính công bằng và nhân văn? Phát triển bền vững phải là một hành trình toàn diện, không chỉ dừng ở việc thay thế nguồn năng lượng, mà còn phải tính đến vòng đời của các công nghệ xanh và tác động tổng thể của chúng. Cần có những giải pháp đồng bộ ngay từ bây giờ để ứng phó kịp thời với những hệ lụy tiềm ẩn.

Diễn giả phát biểu tại Toạ đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nội dung được kết luận tại tọa đàm nhấn mạnh áp dụng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng và theo đuổi các tiêu chuẩn xanh là con đường tất yếu. Nó không chỉ bảo vệ môi trường mà còn nâng tầm thương hiệu, giảm chi phí vận hành và thu hút du khách hiện đại. Nhưng để hành trình đó thực sự trọn vẹn, ngành du lịch cần một lộ trình thông minh, cân bằng giữa lợi ích kinh tế, môi trường và trách nhiệm xã hội một cách toàn diện nhất./.