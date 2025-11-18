Hướng tới Net Zero: Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển các dự án xanh bền vững

Với cam kết đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050 và tham gia JETP (Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng), nhiều ý kiến chuyên gia, nhà khoa học cho rằng Việt Nam cần loại bỏ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao, đẩy mạnh phát triển các dự án xanh bền vững.

Chia sẻ tại Tọa đàm kỹ thuật các nhóm chuyên môn về các vấn đề tăng trưởng tương thích với khí hậu và giới thiệu mô hình tích hợp khí hậu, đất đai, năng lượng và nước, ngày 18/11, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh sự kiện là cơ hội để các thành viên, giới chuyên gia cùng đưa ra các kế hoạch nhằm sớm đạt mục tiêu Net Zero.

Trọng tâm của kế hoạch là cung cấp các bằng chứng khoa học cần thiết, đồng thời hỗ trợ quá trình xây dựng chính sách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu như chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi xanh trong giao thông và xây dựng, kinh tế tuần hoàn, phát triển tài chính xanh tại Việt Nam.

Tại tọa đàm, hai dự án nghiên cứu từ Quỹ Nghiên cứu Tiên phong (FRF) và Hỗ trợ Kỹ thuật Chuyên môn (SPF), do Học viện Chiến lược và Bồi dưỡng cán bộ Xây dựng thực hiện, đã được trình bày chi tiết, tập trung vào hai lĩnh vực có tiềm năng giảm phát thải cao là giao thông và xây dựng.

Cụ thể, dự án FRF “Mô hình tài chính cho xe buýt điện đô thị ở Việt Nam” hướng tới mục tiêu 100% xe buýt điện, năng lượng xanh vào năm 2050. Nhóm nghiên cứu đã phân tích bối cảnh pháp lý trong nước, kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tiến hành đánh giá chi phí - lợi ích các mô hình tài chính hiện có.

Bà Lã Trà Linh, đại diện nhóm dự án FRF trên cho biết dự án này áp dụng trước tiên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cuối cùng là đề xuất các chính sách hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy việc chuyển đổi đội xe buýt công cộng sang điện hóa, góp phần hiện thực hóa các cam kết Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Song song đó, dự án SPF về “Hỗ trợ kỹ thuật cho Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn ngành Xây dựng” nhằm cung cấp chuyên môn quốc tế cho Bộ Xây dựng trong việc tích hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn. Mục tiêu là tạo ra một bộ khuyến nghị chính sách thực tiễn và có khả năng nhân rộng, đảm bảo sự phát triển kinh tế gắn liền với quản lý tài nguyên hiệu quả đến năm 2035.

Đối với dự án “Làm mát cho tòa nhà hướng tới thải ròng bằng 0,” Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Thị Hải Hà, đại diện Dự án Làm mát bền vững của CCG, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết dự án đã chỉ ra rằng ngành xây dựng và vận hành tòa nhà chiếm một tỷ trọng lớn (khoảng 30%) trong tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia. Trong đó, hệ thống làm mát chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện năng cao nhất.

Nghiên cứu trên cũng phân tích và đánh giá chất lượng không khí trong nhà và mức tiêu thụ năng lượng tại các công trình thương mại, đồng thời xác định được tiềm năng tiết kiệm năng lượng đáng kể trong hệ thống làm mát.

Trên cơ sở đó, nhóm dự án làm mát cho các tòa nhà đề xuất các kịch bản thiết kế - vận hành hiệu quả nhất, kết hợp giữa thiết kế thụ động (kiến trúc, xây dựng, che chắn bức xạ) và giải pháp chủ động (sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản lý thông minh), hướng tới giảm thiểu chi phí năng lượng và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 cho các công trình thương mại, khách sạn, và văn phòng trong tương lai.

Một nội dung khác được đề cập tại tọa đàm là mô hình “Trồng rừng keo - Sản xuất và phân phối viên nén gỗ: Một giải pháp cho lao động nghèo ở Việt Nam.” Theo Tiến sỹ Lê Thị Lý, Trưởng nhóm thể chế, cơ sở hạ tầng, kinh tế và kinh doanh (Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong), dự án này chỉ ra tiềm năng của việc phát triển lâm nghiệp bền vững không chỉ là nguồn nguyên liệu cho năng lượng sạch mà còn tạo ra cơ hội việc làm ổn định, cải thiện đời sống cho người dân tại các khu vực khó khăn.

Theo ban tổ chức, các dự án nghiên cứu được trình bày từ mô hình tài chính cho xe buýt điện và kinh tế tuần hoàn trong xây dựng, đến giải pháp làm mát Net Zero và mô hình sinh kế bền vững cho lao động ngành than, đã cung cấp các bằng chứng khoa học cụ thể và những khuyến nghị chính sách có tính ứng dụng cao.

Tuy vậy, tại tọa đàm, đại diện các nhóm dự án cũng đưa ra một thông điệp mạnh mẽ rằng quá trình chuyển đổi xanh chỉ có thể thành công và bền vững khi đảm bảo tính công bằng và bao trùm, không để bất kỳ nhóm yếu thế nào bị bỏ lại phía sau. Theo đó, Việt Nam cần loại bỏ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao, đồng thời đẩy mạnh các dự án phát triển xanh bền vững./.

