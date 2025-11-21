Nghề nuôi trồng thủy sản tại Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tập trung tổng lực để cứu người dân
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung tổng lực để cứu người, tuyệt đối không để người dân bị cô lập mà không được cứu giúp kịp thời
Mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề cho nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Đắk Lắk, nhiều lồng bè trên khu vực sông Cầu, vùng nuôi thủy sản lớn nhất của tỉnh, đã bị nước cuốn trôi.
Tối 20/11, giờ địa phương (rạng sáng 21/11, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Algeria, lên đường sang Nam Phi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Nhân chuyến thăm chính thức Algeria, chiều 20/11/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Alger, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Liên đoàn Vovinam tại Algeria.
16 giờ ngày 20/11, giờ Algiers (22 giờ, giờ Hà Nội), tại Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ.
Nhân chuyến thăm chính thức Algeria, chiều 20/11/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Mohamed Arkab, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Algeria và ông Abdelmalek Tacherift, Bộ trưởng Cựu chiến binh và Người có công Algeria.
Trong khuôn khổ các hoạt động tại Festival sông Hồng, hoạt động tái hiện chợ Cốc Lếu xưa diễn ra từ ngày 18 - 24/11/2025, với nhiều không gian đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách.
Sáng 20/11/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Alger, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm Đại lộ Hồ Chí Minh và khánh thành bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 20/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil làm việc với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.
Từng đoàn xe cứu trợ mang nhu yếu phẩm về với những khu dân cư bị cô lập giữa biển nước; các đội thiện nguyện bất chấp mưa gió, điều khiển ca nô vượt dòng nước xiết di tản người dân đến nơi an toàn.
Ngày 20/11/2025, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu, chia cắt.
Sáng 20/11/2025, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Algeria (Thượng viện Algeria) Azzouz Nasri, Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Algeria (Hạ viện Algeria) Brahim Boughali.
Sau trận lũ lịch sử kéo dài suốt đêm 19/11/2025, "thị trấn cổ D’ran” (nay là xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng) - vốn có vẻ đẹp như trong tranh - đã trở nên tan hoang với hàng trăm căn nhà bị ngập.
Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik.
Trong cơn mưa lớn, người dân xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai phát hiện tiếng nổ phát ra từ dưới đất làm xuất hiện các vết nứt rộng khoảng 0,5cm, dài từ 7-10m, sâu 0,6-1,5m tại 3 nhà dân.
Chiều 20/11/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 20/11, tại Đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
Từ trưa đến chiều 20/11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ứng cứu thêm hàng trăm hộ dân vùng ngập sâu trong nước lũ; đồng thời tiếp tế lương thực cho các hộ không di dời được.
Chiều 20/11/2025, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 20/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đang thăm chính thức Việt Nam.
Dù công tác khắc phục đang được tích cực triển khai, nhưng trời mưa khiến nguy cơ sạt lở nặng, chia cắt tuyến đường Quốc lộ 24 (đoạn qua hai xã Măng Đen và Kon Plông) hiện hữu.
Từ ngày 19 đến rạng sáng 20/11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao, gây ngập úng và chia cắt nhiều khu vực ở tỉnh Khánh Hòa.
Sáng 20/11/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil gặp gỡ doanh nghiệp Séc-Việt Nam.
Trung đoàn Không quân 930 đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ tới khu vực các tỉnh Nam Trung bộ đang bị ngập sâu, chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư do mưa lớn kéo dài.
Sáng 20/11/2025, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Vùng 5 Hải quân.
Lâm Đồng đang nghiên cứu phương án tạm thời khắc phục sạt lở trên đèo Mimosa, gây tắc nghẽn toàn bộ tuyến đường và ảnh hưởng giao thông.
Sáng 20/11/2025, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Sáng 20/11/2025, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực cứu hộ, di dời người dân ra khỏi vùng ngập.
Sáng 20/11, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chiều 19/11, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb tham dự và phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Algeria.
Tối 19/11, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22/11 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chiều 19/11, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune.