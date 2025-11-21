Multimedia

Nghề nuôi trồng thủy sản tại Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề cho nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Đắk Lắk, nhiều lồng bè trên khu vực sông Cầu, vùng nuôi thủy sản lớn nhất của tỉnh, đã bị nước cuốn trôi.

ttxvn-d-l-7-resize.jpg
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
ttxvn-d-l-6-resize.jpg
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
ttxvn-d-l-5-resize.jpg
Mưa lũ làm thiệt hại nặng nề các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
ttxvn-d-l-4-resize.jpg
Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
ttxvn-d-l-3-resize.jpg
Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
ttxvn-d-l-2-resize.jpg
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
ttxvn-d-l-1-resize.jpg
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
ttxvn-d-l-8-resize.jpg
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
