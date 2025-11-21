Multimedia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tập trung tổng lực để cứu người dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung tổng lực để cứu người, tuyệt đối không để người dân bị cô lập mà không được cứu giúp kịp thời

vna-potal-thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-tap-trung-tong-luc-de-cuu-nguoi-tuyet-doi-khong-de-nguoi-dan-bi-co-lap-ma-khong-duoc-cuu-giup-080822967-8422798.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 225/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Cung cấp khẩn cấp cơm ăn, nước uống cho người dân; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực Trung Bộ, nhất là các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; Cung cấp khẩn cấp cơm ăn, nước uống cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị cô lập mà không được cứu giúp kịp thời.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sự cố sạt lở, tai nạn gây thiệt hại về tính mạng và tài sản do thiếu kiểm soát hoặc cấm đường không kịp thời.

Hỗ trợ ngay thuốc, vật tư, hóa chất vệ sinh cho các địa phương. Kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân trên tinh thần: Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó…

