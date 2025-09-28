Công an tỉnh An Giang liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã

Chiều 28/9, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết chỉ trong 2 ngày 27 và 28/9, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Mai Văn Phúc (sinh năm 2000, trú xã Hội An, tỉnh An Giang) bị truy nã về tội "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng"; Trần Văn Bìa (sinh năm 1989, trú xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang) bị truy nã về tội "gây rối trật tự công cộng" và Lê Thành Lượm (sinh năm 2000, cư trú xã Long Điền, tỉnh An Giang) bị truy nã về tội "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng."

Trần Văn Bìa là đối tượng cùng 12 đồng phạm đến khu vực chùa Kim Tiên, thuộc phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang (nay là phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vào ngày 3/2/2025 để hoạt động móc túi, cướp giật tài sản thì gặp đoàn khách hành hương của gia đình ông Nguyễn Phú Cường đến chùa Kim Tiên để vãn cảnh đầu năm.

Khi phát hiện ông Cường đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, nhóm Bìa tạo tình huống xô đẩy, lợi dụng thời cơ giật lấy sợi dây chuyền trên cổ ông Cường.

Khi bị nhóm ông Cường tri hô, phản kháng thì nhóm của Bìa lao vào đánh nhóm ông Cường gây thương tích cho nhiều người và lấy đi 12 triệu đồng của người thân ông Cường rồi tẩu thoát.

Sau đó, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bìa nhưng Bìa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 6/5/2025, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Bìa. Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, đến khoảng 6 giờ ngày 28/9, Bìa bị các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi về thăm người thân tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp./.

Bắt giữ 2 đối tượng truy nã qua sàng lọc công dân do Campuchia trao trả Ngày 20/8, Lực lượng biên phòng Tây Ninh phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng truy nã trong quá trình sàng lọc công dân bàn giao từ Campuchia, liên quan hoạt động trái phép.