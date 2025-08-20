Bắt giữ 2 đối tượng truy nã qua sàng lọc công dân do Campuchia trao trả

Ngày 20/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết trong quá trình sàng lọc 11 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị nghiệp vụ Công an Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có lệnh truy nã.

Trước đó, chiều 19/8, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, thuộc xã Tân Lập, lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Lập, Phòng quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tiếp nhận 11 công dân Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Đây là số công dân Việt Nam được cơ quan chức năng Campuchia xác định cư trú, lao động trái phép và bị trục xuất, bàn giao. Trong 11 công dân được bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đợt này có 2 công dân nữ, 9 công dân nam thuộc 9 tỉnh, thành phố trên cả nước: Bắc Ninh, Gia Lai, Đồng Tháp, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Sơn La, Thanh Hóa, Lâm Đồng và Vĩnh Long. Toàn bộ số công dân trên đều xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau khi tiếp nhận, Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) phối hợp các đơn vị Công an Tây Ninh và các tỉnh, thành phố liên quan tiến hành rà soát, sàng lọc, xác minh.

Qua sàng lọc, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phát hiện có 2 đối tượng thuộc diện truy nã gồm: Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1991, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) có lệnh truy nã của Công an tỉnh Bắc Ninh và Trần Bá Nghĩa (sinh năm 1987, trú tại xã Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) có lệnh truy nã của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng Biên phòng Tây Ninh và các đơn vị liên quan đã bắt giữ và hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Công an các tỉnh liên quan xử lý theo quy định. Bước đầu làm việc, các công dân trên khai nhận, tất cả đều thông qua mạng xã hội để tìm việc làm, sau đó tự nguyện xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau khi đến Campuchia, số công dân này vào làm việc tại khu Osamach 01, thuộc tỉnh Oddar Mean Cheay. Công việc chủ yếu là làm trên app tình yêu, lừa đảo tình cảm những người chơi rồi dẫn dắt họ vào chơi trong sàn chứng khoán hoặc chơi bạc trực tuyến để chiếm đoạt số tiền nạp vào.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tây Ninh: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nhập cảnh từ nước ngoài về Việt Nam Lực lượng biên phòng Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Thị Huyền, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.