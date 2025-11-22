Tạm giữ đối tượng có 2 tiền án vô cớ đâm thai phụ trọng thương

Ngày 22/11, Công an xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Hoàng Phương (sinh năm 1997, trú tại xã Trường Xuân) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” sau khi đối tượng này vô cớ dùng dao đâm vào bụng một phụ nữ đang mang thai 36 tuần tại chợ Phong Điền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 21 phút ngày 21/11, chị N.T.K.O (sinh năm 2004, trú tại xã Phong Điền) đang đứng bán bánh mỳ tại khu vực ấp Thị Tứ, xã Phong Điền thì bất ngờ bị Ngô Hoàng Phương cầm dao Thái Lan cán nhựa màu vàng lao đến đâm một nhát vào vùng bụng. Thời điểm bị tấn công, chị O. đang mang thai khoảng 36 tuần.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chồng chị O. là anh Phạm Minh Quân và người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Phương giao cho công an địa phương.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sốc nặng và mất máu nhiều.

Qua làm việc ban đầu, Phương khai nhận sáng cùng ngày đi bán vé số tại khu vực chợ Phong Điền. Do buồn chuyện gia đình, đối tượng mua một cây dao rồi tìm đến nơi chị O. bán bánh mỳ với mục đích gây thương tích cho nạn nhân.

Điều tra xác định giữa hai người không có mâu thuẫn hay quen biết trước đó. Phương từng có hai tiền án về tội “Cố ý gây thương tích,” mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 3/2025.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng, kích thước 3 x 22,5cm, được lập biên bản niêm phong theo quy định.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, khi tiếp nhận, thai phụ bị vết thương hở vùng bụng, nguy cơ cao ảnh hưởng tính mạng mẹ và thai nhi. Êkíp trực lập tức tiến hành truyền máu, hồi sức tích cực và đưa vào phòng mổ khẩn. Các bác sỹ khoa Sản đã mổ bắt con khi thai phụ ở tuần thai 36; đồng thời êkíp Ngoại tổng quát xử lý vết thương vùng bụng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe thai phụ dần ổn định và được chuyển về khoa Ngoại tổng hợp theo dõi. Bé trai chào đời nặng 2.300 gram, được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị. Trẻ được đặt nội khí quản thở máy, có hai vết thương ở cánh tay trái và đùi trái đã được xử lý khâu kín; hiện tình trạng suy hô hấp đã tạm ổn.

Cơ quan Công an xã Phong Điền tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ động cơ gây án, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật./.

