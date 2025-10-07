Khởi công xây dựng 144 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình người có công

Ngày 7/10, tại xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 925 (Quân khu 9) phối hợp với Ủy ban Nhân dân Đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau và Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc tổ chức lễ khởi công xây dựng 144 căn nhà cho các gia đình nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình người có công.

Tất cả 144 căn nhà do Quân khu 9 làm chủ đầu tư, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 925 trực tiếp triển khai thực hiện. Trong đó, tại xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) xây dựng 124 căn, mỗi căn trị giá 66 triệu đồng, tổng kinh phí trên 8,2 tỷ đồng; tại Đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) xây dựng 20 căn, mỗi căn trị giá 132 triệu đồng, kinh phí xây dựng trên 2,6 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Là một trong những người được thụ hưởng căn nhà nghĩa tình, ông Nguyễn Minh Hùng, ấp Kinh Hòn, xã Đá Bạc xúc động cho biết, được sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 925 (Quân khu 9), ước mơ có được căn nhà mới khang trang của gia đình ông đã thành hiện thực. Từ nay về sau, căn nhà mới này sẽ là nơi sinh sống an toàn, thắp lên ngọn lửa hy vọng, giúp gia đình ông ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cho rằng, những căn nhà này là "cột mốc" vững chắc trong xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tất cả 144 căn nhà được xây dựng lần này là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân khu 9 và chính quyền địa phương, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thể hiện sự sẻ chia vì cộng đồng của tình quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều yêu cầu Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 925 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, giám sát, đảm bảo công trình thi công đúng quy định, đúng thiết kế, phù hợp với địa phương để công trình triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn hiệu quả.

Trong quá trình thi công, đơn vị phải tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, với phương châm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và bàn giao cho người dân trong thời gian sớm nhất./.

Tây Ninh khởi công tổ hợp nhà ở xã hội 27 tầng hiện đại Sáng 7/10, tại xã Mỹ Hạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công ty cổ phần Phương Mai Long An tổ chức lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội quy mô lớn.