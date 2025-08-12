Tây Ninh: Xây dựng Bến Cầu thành đô thị động lực của khu vực Cửa khẩu Mộc Bài

Trong hai ngày 11-12/8, Đảng bộ xã biên giới Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 người.

Ông Phan Văn Hòa (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bến Cầu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh Bến Cầu là địa phương biên giới quan trọng, nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Tây Ninh, giữ vị trí chiến lược trong phát triển không gian kinh tế và kết nối vùng.

Với tiềm năng to lớn về đất đai màu mỡ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biên mậu, dịch vụ logistics và đô thị hóa, Bến Cầu được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại-dịch vụ, công nghiệp chế biến và là đô thị động lực của khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, góp phần khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực biên giới trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Để sớm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã sớm ban hành chương trình hành động sát thực tiễn, có tính khả thi cao, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng đồng hành, cùng thực hiện, qua đó huy động sức mạnh toàn dân trong việc đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và bền vững.

Xã cần khai thác tối đa lợi thế kinh tế cửa khẩu; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp, chế biến và dịch vụ thương mại, logistics; khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, thủy lợi, giao thông để hình thành các vùng chuyên canh tập trung; tận dụng thời cơ từ các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, trục động lực kết nối phường Tân Ninh và phường Long An để thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kinh tế-xã hội, thương mại-dịch vụ, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Cùng với đó, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng vũ trang Campuchia để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Phan Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Bến Cầu nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bến Cầu Phan Văn Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đặt ra 13 chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá, 3 công trình trọng điểm và và 6 giải pháp trọng tâm.

Xã tập trung tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xã chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và dịch vụ, gắn với phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài; tiếp tục thực hiện quy hoạch xây dựng khu hành chính; phát triển kinh tế nông nghiệp ổn định, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Đồng thời, xã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, quản lý, cải cách hành chính.

Xã Bến Cầu kiên quyết bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh biên giới; phát huy vai trò các lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại nhân dân.

Địa phương huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, lợi thế và khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Bến Cầu phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình./.

