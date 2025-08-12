Tây Ninh bứt phá kinh tế, dẫn đầu phía Nam với tốc độ tăng trưởng 9,8%

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt trên 9,8%. Con số này đưa Tây Ninh dẫn đầu khu vực phía Nam và xếp thứ 7 trên 34 tỉnh, thành phố cả nước.

Theo nhận định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, bên cạnh những thành quả đã đạt được, Tây Ninh vẫn còn đối mặt với một số khó khăn như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chịu ảnh hưởng chung từ kinh tế thế giới; tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục các dự án đầu tư còn chậm.

Đặc biệt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính sau sáp nhập đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công và chuyển đổi hồ sơ....

Để vượt qua những thách thức này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, tỉnh đã xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng bộ máy “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả,” vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để tăng tốc phát triển nhanh và bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Trong số đó, phấn đấu đạt 100% kế hoạch giải ngân vào cuối năm 2025; tăng cường quản lý thu, đôn đốc thu ngân sách, thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, gian lận, trốn thuế.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đối với dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài (giai đoạn 1), phấn đấu hoàn thành trong quý 3/2025 để khởi công dự án.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, phát triển thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, thúc đẩy phát triển du lịch.

Với những kết quả ấn tượng đạt được, sự quyết tâm cao độ từ toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Tây Ninh đang khẳng định quyết tâm bứt phá mạnh mẽ, không chỉ trong năm 2025, mà còn tạo đà vững chắc cho sự phát triển bền vững và mạnh mẽ trong các năm tiếp theo./.

