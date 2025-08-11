Tây Ninh trao quyết định đầu tư “siêu” khu công nghiệp 3.900 tỷ đồng

Chiều 11/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép xây dựng đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1.

Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu Long An làm chủ đầu tư.

Theo đó, Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 có quy mô hơn 322ha, tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Trương Thanh Liêm, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cho biết trong bối cảnh các quy định về thủ tục đầu tư còn mới, Ban Quản lý đã chủ động phối hợp, hướng dẫn để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo phương án tối ưu, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Đây là một trong những dự án tiêu biểu hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị hiện đại, xanh và bền vững của tỉnh.

Phát biểu tại lễ trao giấy chứng nhận, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, thông tin, hiện nay tỉnh Tây Ninh đã thu hút gần 1.900 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 24 tỷ USD.

Bên cạnh đó, tỉnh có hơn 3.100 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký khoảng 700 nghìn tỷ đồng.

Theo Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, Tây Ninh sẽ có 59 khu công nghiệp; 82 cụm công nghiệp; 4 cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Mộc Bài, Tân Nam, Bình Hiệp; 3 khu kinh tế cửa khẩu Long An, Mộc Bài, Xa Mát; 1 cảng quốc tế Long An.

Tỉnh luôn xác định phát triển hệ thống khu và cụm công nghiệp là một trong những động lực then chốt để thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng thời tạo việc làm cho người lao động.

Việc trao giấy chứng nhận cho dự án Bình Hòa Nam 1 khẳng định vai trò chiến lược của dự án trong việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng công nghiệp đồng bộ, theo đúng quy hoạch và tầm nhìn dài hạn của tỉnh.

Dự án được kỳ vọng không chỉ mở rộng không gian phát triển về phía Nam, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Từ đó, dự án sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải và đào tạo nhân lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho tỉnh Tây Ninh.

Với phương châm “Chính quyền và doanh nghiệp đồng hành, cùng phát triển,” ông Huỳnh Văn Sơn cho rằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ luôn hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế, chủ động hỗ trợ, hướng dẫn để dự án được triển khai đúng kế hoạch, sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động theo quy định.

Việc khởi động dự án Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của Tây Ninh, đồng thời củng cố vị thế của tỉnh như một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở khu vực phía Nam.

Đây là dự án thứ 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh trao quyết định đầu tư (sau Khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 3); đồng thời, trên địa bàn đã khai trương dự án hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa, với vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, sau khi hợp nhất hai tỉnh Long An và Tây Ninh từ ngày 1/7/2025./.

Tây Ninh: Đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cho dự án hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa Khu công nghiệp Thủ Thừa có quy mô 170,7ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, được triển khai qua 2 giai đoạn: thi công hạ tầng kỹ thuật (hoàn thành cuối năm 2025) và mở rộng theo nhu cầu nhà đầu tư.