Tây Ninh: Đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cho dự án hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa

Sáng 9/8, tại xã Thủ Thừa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa.

Đây là dự án khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Tây Ninh mới, sau khi hợp nhất hai tỉnh Long An và Tây Ninh từ ngày 1/7/2025.

Khu công nghiệp Thủ Thừa có quy mô 170,7ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Dự án triển khai qua hai giai đoạn: thi công hạ tầng kỹ thuật (hoàn thành cuối năm 2025) và mở rộng theo nhu cầu nhà đầu tư (dự kiến hoàn tất vào giai đoạn 2026-2027).

Vị trí của khu công nghiệp được đánh giá chiến lược khi cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45km, gần các tuyến cao tốc và cảng quốc tế.

Khu vực này được định hướng thu hút các ngành chế biến-chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện-điện tử, logistics, cùng một số lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Thủ Thừa được xem là điểm nhấn trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh Tây Ninh mới. Dự án kỳ vọng tạo hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách, nâng sức cạnh tranh của tỉnh và góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp-đô thị-dịch vụ tại khu vực phía Nam.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT), cho biết Khu công nghiệp Thủ Thừa được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, đa chức năng, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, logistics.

Hạ tầng khu công nghiệp sẽ áp dụng tiêu chuẩn xanh, thông minh về xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, giao thông nội bộ tối ưu.

Ngoài phát triển nhà xưởng, Khu công nghiệp Thủ Thừa còn tích hợp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như logistics, kỹ thuật, lưu trú cho công nhân, thương mại… Mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bền vững, nơi doanh nghiệp có thể vận hành trọn chuỗi giá trị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, khẳng định Dự án là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, quyết liệt và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới - hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Để dự án sớm đi vào hoạt động hiệu quả, chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bài bản, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình triển khai.

Các sở, ngành, địa phương liên quan tích cực hỗ trợ, rút ngắn thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm hoàn thành. Tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

