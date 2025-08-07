Đông Nam Bộ tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ đầu tư công

Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025, các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ đang chỉ đạo quyết liệt, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị liên quan rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.

Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, hiện một số dự án đang có tiến triển thực hiện tích cực hứa hẹn thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Đó là các dự án lớn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đầu tư hoặc tổ chức đấu thầu như dự án đường dẫn vào ba cây cầu trên tuyến Đường tỉnh 827E được phân bổ 200 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào ngày 19/8; gói mua sắm máy chạy thận nhân tạo và trang thiết bị y tế khẩn cấp trị giá 72 tỷ đồng đang lên kế hoạch mở thầu trong tháng Tám này.

Bên cạnh đó, nhiều dự án cũng đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng với nguồn vốn lớn, như giải phóng mặt bằng tuyến Đường tỉnh 830E (93 tỷ đồng), tạo quỹ đất sạch phục vụ tái định cư và phát triển khu đô thị dọc theo Đường tỉnh 830E (249 tỷ đồng)…

Đây là những công việc có ý nghĩa then chốt, kỳ vọng sẽ tạo “cú hích” lớn cho tiến độ giải ngân trong thời gian tới.

Hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phân bố vốn đầu tư công hơn 16.416 tỷ đồng, trong đó địa phận Long An trước đây phân bổ hơn 10.000 tỷ đồng, Tây Ninh trước đây phân bổ hơn 6.300 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có tổng 33 chủ đầu tư, trong đó có 15 chủ đầu tư giải ngân 50%, đạt tiến độ đề ra.

Cầu Nhơn Trạch, thuộc đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: (Công Phong/TTXVN)

Tại tỉnh Đồng Nai, theo Sở Tài chính, tính đến hết 31/7, các chủ đầu tư cấp tỉnh đã giải ngân hơn 7.500 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân trong những tháng còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chính thức phát động chiến dịch “30 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” từ ngày 1-31/8/2025.

Mục tiêu trong tháng này là giải ngân thêm gần 4.000 tỷ đồng, nâng tổng số vốn giải ngân toàn tỉnh đạt 11.400 tỷ đồng, tương đương 55% kế hoạch năm.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai đang dốc lực cho cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành. Đây là một trong những dự án trọng điểm được tỉnh dành nguồn vốn lớn trong năm 2025 với chiều dài khoảng 124km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai chiếm hơn 101km.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, đồng thời đăng ký cho dự án thành phần 1 khởi công vào đúng ngày 19/8.

Dự án được đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối liên vùng, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Bộ.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, các thủ tục chuẩn bị cho dự án cao tốc trên cơ bản đã hoàn tất.

Tỉnh sẽ huy động tối đa các nguồn lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thi công, đưa dự án về đích đúng hẹn.

Để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương giải ngân, thanh quyết toán ngay khi hoàn thành, không chờ đợi kéo dài thủ tục, gây lãng phí thời gian, công sức.

Dự án Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) sau khi hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, quốc phòng và đối ngoại biên giới. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Theo đó, Sở Tài chính Tây Ninh rà soát, nghiên cứu phân bổ vốn đầu tư công trong tháng Tám này, bổ sung tiến độ giải ngân đối với các dự án tốt, linh hoạt chuyển đổi vốn đầu tư đối với các dự án giải ngân chậm.

Các đơn vị cập nhật báo cáo tiến độ giải ngân hằng tuần, hằng tháng để Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm bắt, chỉ đạo theo kế hoạch, quyết tâm phấn đấu giải ngân đạt 70% trong quý 3/2025.

Tỉnh Đồng Nai đặt mốc tiến độ cụ thể hướng tới giải ngân 100% bao gồm đến 30/9 đạt 60% kế hoạch, tương đương 12.500 tỷ đồng. Đến 31/10 đạt 65% kế hoạch, tương đương 13.700 tỷ đồng. Đến 30/11 đạt 90% kế hoạch, tương đương 18.800 tỷ đồng còn đến 31/12 phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng xác định mỗi cán bộ, công chức thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công là một “chiến sỹ” trên “mặt trận” giải ngân vốn đầu tư công.

Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu từng cán bộ, công chức tham gia nhiệm vụ về đầu tư công phải xác định phương châm “6 rõ” gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đồng thời, khuyến khích phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, chủ động, linh hoạt, tận dụng mọi thời cơ, xử lý nhanh các vướng mắc, khó khăn để đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đề ra.

Đối với các đơn vị chủ đầu tư, kể cả Ủy ban Nhân dân các phường xã, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân theo kế hoạch được đăng ký.

Cùng với đó, các đơn vị chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, từng công trình trong từng tuần của tháng 8/2025.

Thực tế, tổng nguồn vốn đầu tư công được Trung ương giao cho Đồng Nai trong năm 2025 là hơn 36.000 tỷ đồng, trong đó, gần 21.000 tỷ đồng được phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh để triển khai hàng loạt dự án đầu tư phát triển trọng điểm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để Đồng Nai đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025./.

