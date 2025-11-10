Bước tiến vaccine RSV cho người lớn tuổi: Chuyên gia khuyến nghị gì tại Việt Nam?

Chiều 8/11, Hội nghị khoa học cấp cao với sự tham gia của các chuyên gia y tế từ Vương quốc Anh và Việt Nam đã cập nhật nhiều tiến bộ y học về vaccine phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Hội nghị khoa học “Bảo vệ người lớn tuổi khỏi gánh nặng RSV: Từ nhận thức đến chủ động phòng ngừa bằng vaccine có chất bổ trợ” diễn ra tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, với sự tham gia của Giáo sư-Hiệp sỹ Jonathan Van Tam, nguyên Phó Giám đốc Y tế, cố vấn y tế của Chính phủ Anh và các chuyên gia y tế hàng đầu Việt Nam.

RSV - sát thủ thực sự với người lớn tuổi và người bệnh mạn tính

Theo các chuyên gia, virus RSV được phát hiện hơn 60 năm trước, có thể lây trung bình cho khoảng 5 người, cao gấp đôi so với tốc độ lây của COVID-19 và gấp 3 lần so với cúm mùa. Đây là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm phế quản nặng khiến người cao tuổi nhập viện và tử vong và hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu.

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy mỗi năm RSV gây ra hơn 60.000 ca nhập viện và hơn 6.000 ca tử vong ở người từ 65 tuổi trở lên.

Tại Việt Nam, ước tính trong 5 năm, khoảng 4,6 triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp do RSV ở người từ 60 tuổi. Khoảng 200.000 ca nhập viện và 18.000 ca tử vong nội viện.

Theo Tiến sỹ-bác sỹ chuyên khoa 2 Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-Chống độc và Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh, người cao tuổi mắc các bệnh nền như bệnh mạch vành, COPD, đái tháo đường, suy thận… có nguy cơ cao nhiễm RSV, gặp biến cố tim mạch cấp tính, đột quỵ, suy tim và tử vong.

Tiến sỹ-bác sỹ Lâm Văn Hoàng - Trưởng khoa Nội tiết-Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh, cũng cho biết nhiễm RSV có thể làm tăng đường huyết, thúc đẩy đái tháo đường tuýp 1…

Tiến bộ y học đột phá trong phòng ngừa RSV cho người lớn tuổi

Hội nghị đã công bố tiến bộ y học đột phá trong phòng ngừa bệnh do RSV cho người lớn tuổi. Đó là vaccine phòng RSV đầu tiên trên thế giới đặc biệt dành riêng cho người lớn tuổi, được phát triển bởi Tập đoàn dược phẩm GSK (Vương quốc Anh) với tăng khả năng sinh miễn dịch mạnh mẽ và kích hoạt các tế bào miễn dịch đặc hiệu, tạo hiệu quả bảo vệ ổn định và lâu dài.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Đỗ Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh dẫn nghiên cứu cho thấy vaccine có hiệu lực 82,6% chống lại nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới do RSV ở người từ 60 tuổi trở lên và lên đến 94,6% ở người có ít nhất một bệnh nền. Vì thế, vaccine đáp ứng miễn dịch mạnh với RSV bất kể tình trạng suy yếu và tuổi tác của người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Đánh giá về giải pháp vaccine phòng RSV cho người lớn tuổi, Giáo sư-Hiệp sỹ Jonathan Van Tam cho biết RSV đã tồn tại từ lâu và bệnh gây gánh nặng nghiêm trọng ở người lớn tuổi với rất nhiều ca nhập viện và tử vong mỗi năm.

“Tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ khuyến nghị rộng rãi việc sử dụng vaccine này cho người lớn tuổi và người có bệnh nền, từ đó góp phần tăng cường bảo vệ cho nhóm nguy cơ cao," Giáo sư Jonathan Van Tam nói.

Giáo sư-Hiệp sỹ Jonathan Van Tam, nguyên Phó Giám đốc Y tế, cố vấn y tế của Chính phủ Anh kỳ vọng việc sớm triển khai vaccine RSV tại Việt Nam sẽ giảm gánh nặng do RSV gây ra cho nhóm cao tuổi và có bệnh nền. (Nguồn: Viện Nghiên cứu Tâm Anh)

Hiện vaccine RSV của GSK đã được cấp phép sử dụng tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, khuyến cáo tiêm cho người từ 60 tuổi trở lên hoặc người từ 50 tuổi trở lên có bệnh mạn tính. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine này từ tháng 7/2025.

“Hệ thống Tiêm chủng VNVC với gần 250 trung tâm hiện đại trên toàn quốc và 11.000 cán bộ nhân viên đã chuẩn bị về quy trình, cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên môn để sẵn sàng triển khai tiêm vaccine này rộng rãi trên toàn quốc một cách an toàn và hiệu quả trong thời gian tới," bác sỹ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho hay./.