Lạng Sơn: Kết nối cung-cầu, gắn sản phẩm OCOP với du lịch trọng điểm

"Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm OCOP và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm OCOP gắn với thị trường du lịch trọng điểm" là một trong những nhiệm vụ quan trọng thời gian tới được đưa ra tại Hội nghị sơ kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 – 2030 diễn ra chiều 20/11 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn đánh giá, giai đoạn 2021-2025, Chương trình mỗi xã một sản phẩm được Lạng Sơn đẩy mạnh và đạt được những kết quả rất tích cực, thu hút được các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn góp phần làm đa dạng hình thức tổ chức sản xuất, nhất là triển khai các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả, thu nhập cao cho người dân nông thôn.

Theo bà Trần Thanh Nhàn, thời gian tới, các cấp ngành, đơn vị, địa phương cần tổ chức sản xuất gắn với phát triển vùng nguyên liệu đặc trưng; phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi liên kết từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường.

Đặc biệt, các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm OCOP và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm OCOP gắn với thị trường du lịch trọng điểm.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị ngoài việc tăng cường hỗ trợ trong tiếp cận các chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp thì tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong truyền thông; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP thông qua các sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến...

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, những năm qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Lạng Sơn đã nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến chính quyền cơ sở.

Các mục tiêu về sản phẩm OCOP đều đảm bảo đạt và vượt tiến độ đề ra; giai đoạn 2021-2025, Lạng Sơn có 215 sản phẩm OCOP (đạt 358% kế hoạch), lũy kế giai đoạn 2019 đến nay là 235 sản phẩm; tổng nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 là trên 25,3 tỷ đồng; công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển sản phẩm... được các cấp ngành, địa phương triển khai tích cực.

Các sản phẩm sau khi tham gia Chương trình đã nâng cao được quy mô, sản lượng, mẫu mã, chất lượng... dẫn đến lợi nhuận tăng. Điển hình như các sản phẩm na Chi Lăng, mắc ca sấy; rau các loại, vịt quay, khau nhục, lạp sườn, mật ong, thạch đen, gà 6 ngón, các loại trà, hồng vành khuyên...

Tất cả các sản phẩm được chứng nhận OCOP đều đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm trở lên, nhiều sản phẩm áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, như VietGAP, ISO, HACCP...

Giai đoạn 2021-2025, Lạng Sơn có 22 sản phẩm được tỉnh công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có 9 sản phẩm được trao tặng thương hiệu vàng do Tổng Hội nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cấp.

Từ nay đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đạt mục tiêu có khoảng 250 sản phẩm OCOP còn hạn; triển khai thực hiện 3 mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng; phát triển thêm 7 điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP toàn xã phường; có ít nhất 140 tổ chức kinh tế tham gia OCOP.../.

