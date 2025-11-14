Kết nối giao thương, quảng bá nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc

Sáng 14/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 đã chính thức khai mạc, đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Sơn La và Tuyên Quang.

Đưa nông sản đồng bào dân tộc thiểu số lên sàn thương mại điện tử

Sự kiện không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là dịp để tôn vinh bản sắc văn hóa và khơi dậy sức sống mới cho các sản phẩm vùng cao. Ngày hội diễn ra trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, đồng thời hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV.

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, ngày hội còn tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc và các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu. Nhiều đơn vị lớn đã tham gia, bao gồm Saigon Co.op, Wincommerce, Central Retail, IMEX News và Qing Shan Sheng Shi (Trung Quốc).

Một điểm nhấn nổi bật của ngày hội là phiên livestream bán hàng trực tuyến trên kênh TikTok Hello Vietnam. Phiên livestream này thu hút sự tham gia của lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, các KOLs và nhà cung ứng tiêu biểu. Tại đây, nhiều đặc sản nổi bật của Lai Châu được giới thiệu và bán trực tiếp đến người tiêu dùng trên toàn quốc như đông trùng hạ thảo An Ngân, mật ong Thanh Xuân, thịt trâu gác bếp, trà sâm Lai Châu, ruốc cá hồi Dương Yến, chè matcha và miến dong khoai sâm Sìn Hồ.

Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, nhận định: "Hoạt động này thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ trong chuyển đổi số, giúp đưa nông sản vùng cao tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, mở ra hướng đi mới trong tiêu thụ sản phẩm đặc sản địa phương qua nền tảng thương mại điện tử."

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2025 cho 13 sản phẩm ưu tú trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, việc bình chọn và tôn vinh này góp phần khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển bền vững, gắn với vùng nguyên liệu địa phương.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), nhấn mạnh rằng ngày hội là dịp để quảng bá các sản phẩm đặc trưng, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền, thúc đẩy liên kết hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế xã hội ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa của Đảng và Nhà nước.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Trong những năm qua, công tác phát triển thị trường trong nước luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn quảng bá nét đẹp văn hóa vùng miền đến cộng đồng cả nước.

Ông Trần Hữu Linh khẳng định: "Cục Thị trường trong nước sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thông tin, tư vấn thị trường, kết nối hệ thống phân phối, giúp sản phẩm vùng cao từng bước khẳng định vị thế, không chỉ tại thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế."

Về phía địa phương, ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, cho biết tỉnh luôn quan tâm đến việc phát triển sản xuất hàng hóa của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chính quyền tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và thương hiệu sản phẩm đặc trưng.

Hiện Lai Châu cũng tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và thương mại điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá và kết nối sản phẩm nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số vào hệ thống phân phối của các tỉnh, thành phố.

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 đã quy tụ 74 gian hàng từ các doanh nghiệp trong tỉnh và địa phương khác. Sự hiện diện của các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối lớn như Central Retail Việt Nam, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành Phố Hồ Chí Minh, và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce, Công ty trách nhiệm hữu hạn IMEX NEWS, Công ty Qing Shan Sheng Shi… đã tạo cơ hội lớn cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống, thủ công mỹ nghệ, nông sản sạch, dược liệu quý... được giới thiệu và quảng bá.

Ngày hội không chỉ là dịp để giới thiệu, quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội đặc biệt để Lai Châu quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc, tiềm năng du lịch và sản phẩm hàng hóa đặc trưng của mình đến với các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối, bán lẻ, cơ quan trung ương và các tỉnh bạn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng tới một tương lai phát triển bền vững./.

