Sắp diễn ra Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phía Bắc

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14-16/11 tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh giá trị nông sản vùng cao, quảng bá sản phẩm đặc trưng, đồng thời thúc đẩy kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững cho khu vực miền núi phía Bắc.

Dự kiến, ngày hội thu hút khoảng 150 đại biểu trung ương và địa phương, đặc biệt là các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và KOL/KOC trong lĩnh vực thương mại điện tử và tiêu dùng.

Không gian trưng bày tại ngày hội sẽ có trên 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, nông sản, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra, Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc và doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được tổ chức trong khuôn khổ chương trình.

Đặc biệt, hoạt động livestream bán hàng trực tuyến trên nền tảng TikTok Shop sẽ giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng của Lai Châu như sâm Lai Châu, trà cổ thụ, đông trùng hạ thảo, gạo Séng Cù, thịt sấy, miến dong, sâm đất... thể hiện xu hướng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, giúp nông sản vùng cao tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cả nước.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh ngày hội năm nay được tổ chức quy mô cấp vùng, hướng tới mục tiêu nâng tầm giá trị nông sản miền núi phía Bắc, tạo cầu nối cho doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường lớn hơn, đặc biệt là qua các kênh thương mại điện tử và phân phối hiện đại.

“Ngày hội là cơ hội quan trọng để thúc đẩy kết nối cung cầu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng vùng miền, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối bền vững,” ông Linh cho hay.

Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cho biết: “Ngày hội không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn đậm đà bản sắc văn hóa. Đây là dịp để các tỉnh miền núi phía Bắc giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối giao thương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.”

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV. Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là ngày hội văn hóa-kinh tế đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc./.

