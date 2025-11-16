Sinh viên Việt Nam-Campuchia trao đổi kiến thức, văn hóa và kỹ năng sống

Tối 15/11, tại Hưng Yên, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam-Campuchia 2025 với chủ đề "Gắn kết hôm nay - Bền vững mai sau."

Dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Thị Thanh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kim Tha; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo các Hội hữu nghị thành viên; các doanh nghiệp đồng hành với các hoạt động hữu nghị của Hội; thân nhân các liệt sỹ, thương binh, các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam... đại diện cho hàng ngàn thân nhân liệt sỹ, thương binh, cựu chiến binh đã từng tham gia làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng và hồi sinh đất nước, cùng hàng trăm sinh viên Việt Nam, Campuchia, Lào và sinh viên quốc tế đang học tập ở Việt Nam và Đại học Y Dược Thái Bình.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Thị Thanh đã trao quà lưu niệm, tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam và Campuchia. Ban Tổ chức cũng trao quà tri ân thân nhân liệt sỹ, thương binh, quân tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và các sinh viên tiêu biểu...

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Lê Văn Tụy khẳng định Việt Nam là mảnh đất hiếu khách, nơi không chỉ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa mà còn luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế. Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã trở thành điểm đến học tập, nghiên cứu của hàng vạn sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có các sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ Campuchia và Lào.

Sự có mặt của các bạn sinh viên Việt Nam, Campuchia, Lào, Mozambique và Hàn Quốc đang học tập ở các trường đại học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược Thái Bình hôm nay, không chỉ mang đến tri thức và khát vọng của tuổi trẻ mà còn mang đến sự đa dạng văn hóa, làm phong phú thêm bức tranh đầy màu sắc văn hóa sống động của đời sống học đường tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia nhấn mạnh chương trình hôm nay chính là dịp để thắt chặt tình bạn, sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hơn ai hết tuổi trẻ chúng ta càng phải gắn kết chặt chẽ, bởi chính các bạn là những sinh viên hôm nay sẽ là cầu nối quan trọng của tình hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững ngày mai.

Thông điệp “Gắn kết hôm nay - Bền vững mai sau” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là lời nhắc nhở, lời cam kết từ thế hệ trẻ rằng những gì chúng ta xây dựng hôm nay, sự chia sẻ, đồng cảm và sự hiểu biết lẫn nhau là nền tảng vững chắc cho một tương lai bền vững lâu dài của tình bạn, tình hữu nghị và sự hợp tác bền chặt giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia, nhân dân Lào và nhân dân các nước trên thế giới.

Ông Lê Văn Tụy mong rằng qua chương trình giao lưu, các bạn sinh viên sẽ tiếp tục cùng nhau trao đổi kiến thức, văn hóa và kỹ năng sống; học hỏi, hỗ trợ nhau trong học tập và nghiên cứu khoa học, trong đời sống, và quan trọng hơn cả là cùng nhau nuôi dưỡng tình bạn để sau này, dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, các bạn vẫn nhớ về một thời tuổi trẻ, học tập và gắn bó với những kỷ niệm đẹp tại Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kim Tha khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gắn bó, có mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống lâu đời. Tình đoàn kết vững bền không thể chia cắt đã tạo nên biểu tượng thiêng liêng cho hai nước, là cơ sở vững chắc trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng thịnh vượng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước đến ngày nay.

Với tình hình trong khu vực và thế giới thay đổi phức tạp hiện nay, quan hệ giữa hai nước Campuchia và Việt Nam vẫn luôn phát triển vững mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu. Đây chính là trụ cột quan trọng để củng cố và phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khoa học và kỹ thuật dựa trên những tiềm năng và tài nguyên của mỗi đất nước.

Tháng 2/2025, trong cuộc gặp thảo luận cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia Samdech Techo Hunsen và Chủ tịch Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo ba nước đã nhất trí tiếp tục gìn giữ tình hữu nghị truyền thống và tăng cường hơn nữa trên tinh thần đoàn kết gắn bó để nâng cao nhận thức đến các thế hệ sau, đặc biệt nâng tầm quan trọng đối với giáo dục thế hệ thanh thiếu niên sau này học tập và rút kinh nghiệm lẫn nhau, đóng góp vào sự bền vững và phát triển tình hữu nghị ba đất nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đánh giá cao sự phát triển của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã thực hiện các kế hoạch đề ra; tổ chức các hoạt động đạt thành công và hiệu quả. Thông qua Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua đã tổ chức Kỷ niệm 46 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer đỏ; Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia; đón nhận 32 lưu học sinh Campuchia làm con đỡ đầu; tổ chức cho các lưu học sinh Campuchia đón Tết cổ truyền dân tộc; tổ chức thăm khám và phát quà cho gần 2.000 người dân nghèo tại khu vực giáp biên giới; tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị tìm hiểu về lịch sử, trao đổi văn hóa, du lịch và trình diễn văn nghệ...

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và nhân dân Campuchia, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đã cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ và ủng hộ đến sự phát triển đất nước Campuchia. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ Việt Nam đã cấp học bổng cho lưu học sinh Campuchia sang học tập, trau dồi kiến thức để tham gia phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng./.

