Củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam-Campuchia

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước sau như một luôn xem trọng và đóng góp tích cực cho tình hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Đó là khẳng định của Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi Họp mặt kỷ niệm lần thứ 72 Ngày độc lập Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2025), do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức sáng 6/11.

Tham dự sự kiện có: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố; đại diện một số sở, ngành, đơn vị; các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia và đông đảo học sinh, sinh viên Campuchia đang học tập trên địa bàn.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp, đoàn kết ủng hộ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày nay, lãnh đạo và nhân dân hai nước đang phấn đấu củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hợp tác xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế nhằm đưa mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết năm 2025, Hội đã phối hợp tổ chức đa dạng hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, như: Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2025); Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam -Campuchia; đỡ đầu 32 lưu học sinh Campuchia; tổ chức cho sinh viên, cộng đồng người Campuchia tại Thành phố đón Tết cổ truyền, tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam; phối hợp với Đoàn bác sỹ Tâm Việt tổ chức khám, chữa bệnh, tặng quà cho gần 2.000 người dân nghèo tại Campuchia...

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công phương hướng và nội dung quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia được lãnh đạo hai nước khẳng định: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” nhằm góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ kỷ niệm, ông Chan Sorykan, Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố chia sẻ ý nghĩa dấu mốc ngày 9/11/1953 đối với lịch sử phát triển đất nước Campuchia cũng những thăng trầm trong lịch sử; bày tỏ tri ân sự giúp đỡ tận tình, trong sáng và kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Theo Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, Campuchia và Việt Nam đã đạt được tiến bộ trong các quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực như: Thương mại, ngoại giao, chính trị, xã hội, giao lưu nhân dân theo hướng mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và toàn diện, phù hợp với tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”

Năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam đạt hơn 12 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và lớn nhất trong số các nước thành viên ASEAN.

Ông Chan Sorykan cam kết Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đạt được những thành tựu cao hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo; đặc biệt trong kết nối, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước, hướng tới hoàn thành mục tiêu kim ngạch song phương giữa hai nước đạt 20 tỷ USD trong tương lai gần./.

Sắp diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần hai Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần hai từ ngày 12-14/11/2025 tại khu vực biên giới chung, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị.