Đà Nẵng: Cứu thành công bệnh nhân trẻ bị ngưng tim đột ngột khi đang chờ khám

Ngày 7/8, ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết Bệnh viện đã cứu thành công bệnh nhân Nguyễn Minh Phúc (33 tuổi, trú tại xã Lâm Phong, tỉnh Quảng Ngãi) bị ngưng tim đột ngột trong lúc chờ khám tại bệnh viện.

Nhờ sự phản ứng kịp thời của đội ngũ y bác sỹ và quy trình cấp cứu hiệu quả, bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện chỉ sau 15 ngày điều trị (22/7 đến 7/8) không còn đau ngực, không khó thở, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Bác sỹ Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Nội Tim mạch chia sẻ: “Đây là trường hợp ngưng tuần hoàn - hô hấp do nhồi máu phổi diện rộng, có nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân rất may mắn khi ngưng tim xảy ra ngay tại nơi có đội ngũ y bác sỹ chuyên sâu về cấp cứu tim mạch. Việc hồi sinh tim phổi kịp thời, kết hợp với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu đã giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch và hồi phục hoàn toàn.”

Được biết, sáng 22/7 vừa qua, bệnh nhân Nguyễn Minh Phúc, đến khám tại phòng khám Nội Tim mạch của bệnh viện vì có biểu hiện mệt và đau tức ngực. Trong lúc vừa vào phòng khám, anh bất ngờ ngã quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim và ngưng thở.

Phát hiện tình huống nguy cấp, các bác sỹ và điều dưỡng khoa Nội Tim mạch đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Sau hơn một phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, có ý thức và tự thở được.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng vẫn còn nặng: đau ngực nhiều, khó thở, huyết áp tụt và chỉ số ôxy trong máu (SpO2) chỉ dao động 50-70%.

Các bác sỹ đã nhanh chóng chỉ định thực hiện loạt cận lâm sàng khẩn cấp như CT ngực, siêu âm tim, xét nghiệm máu… đồng thời, tổ chức hội chẩn khẩn với sự tham gia của Ban Giám đốc, cùng các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực-chống độc, Nội Tim mạch và Ngoại tim mạch-lồng ngực. Qua đánh giá chuyên môn, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị nhồi máu phổi diện rộng, có huyết khối làm tắc nghẽn và hẹp nặng cả hai bên động mạch phổi, cần được truyền thuốc tiêu sợi huyết khẩn cấp.

Tuy nhiên, sau khi truyền thuốc, tình trạng bệnh nhân không cải thiện mà diễn tiến xấu hơn: suy hô hấp nặng (SpO2 tụt còn 30-40%), huyết áp giảm sâu, bệnh nhân bắt đầu lơ mơ. Sau khi giải thích rõ tình trạng nguy kịch cho gia đình, bệnh nhân được đặt nội khí quản và dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Trước diễn biến nặng, phương án can thiệp nội mạch cấp cứu được chỉ định.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến phòng Cath Lab, nơi các bác sỹ tiến hành hút huyết khối và nong bóng động mạch phổi. Sau 30 phút can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt như SpO2 tăng lên 95-97%, huyết áp trở về bình thường và thuốc vận mạch được giảm liều.

Người bệnh tiếp tục được điều trị 6 ngày tại khoa Hồi sức tích cực-chống độc, sau đó chuyển về khoa Nội Tim mạch để theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu nhằm đánh giá yếu tố nguy cơ, giúp xây dựng hướng điều trị và dự phòng lâu dài.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết thêm: “Việc trang bị kỹ năng và đào tạo liên tục các kỹ thuật hồi sức tim phổi nâng cao cho toàn bộ nhân viên trong bệnh viện là yếu tố then chốt giúp xử trí hiệu quả các trường hợp ngưng tim, cả trong và ngoài viện”./.

