Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn về công tác tài chính, tài sản của hệ thống công đoàn theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đó, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh sẽ thực hiện việc thu kinh phí công đoàn từ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không nhận 100% lương từ ngân sách Nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. Công đoàn cơ sở được phép sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn và 70% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

Ngoài ra, các đơn vị công đoàn có quyền để lại và sử dụng 100% nguồn thu từ các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh tế, các dự án do Nhà nước giao, hoặc từ các nguồn viện trợ, tài trợ hợp pháp.

Về chi tài chính, văn bản hướng dẫn cho phép Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và Công đoàn xã thực hiện các khoản chi theo các quyết định và quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Để đảm bảo công tác quản lý tài chính hiệu quả, văn bản cũng hướng dẫn chi tiết về việc mở tài khoản và bố trí nhân sự kế toán. Liên đoàn Lao động cấp tỉnh được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để nhận kinh phí công đoàn.

Đối với Công đoàn xã, có hai trường hợp được áp dụng: một là Công đoàn xã được mở tài khoản riêng tại kho bạc hoặc ngân hàng theo quy định; hai là, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của địa phương, Công đoàn xã có thể sử dụng một tài khoản tại ngân hàng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã để thực hiện giao dịch.

Về tài sản công đoàn, Tổng Liên đoàn sẽ xây dựng phương án sắp xếp, quản lý, sử dụng và khai thác nhà đất, tài sản công đoàn theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thẩm quyền quyết định hoặc phân cấp quản lý, khai thác tài sản sẽ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện.

Đối với đơn vị sự nghiệp công đoàn, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh sẽ quản lý trực tiếp, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và thực hiện giao dự toán, quyết toán theo hướng dẫn chung.

Về quản lý và đầu tư vốn tại doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn là cơ quan đại diện chủ sở hữu, trực tiếp quản lý các doanh nghiệp do công đoàn thành lập hoặc nắm giữ vốn. Liên đoàn Lao động cấp tỉnh được giao đại diện chủ sở hữu theo phân cấp.

Đối với quỹ xã hội, từ thiện, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và hướng dẫn số 50/HD-TLĐ ngày 23/6/2025 của Tổng Liên đoàn.

Về công tác quản lý đầu tư, các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hay vốn công đoàn đều phải lập kế hoạch trung hạn, hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh rằng việc triển khai hướng dẫn này là bước cụ thể hóa Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổng Liên đoàn đề nghị cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn hoặc vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời phản ánh về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Công tác Công đoàn) để được hướng dẫn và giải quyết./.

