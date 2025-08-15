Tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo của hàng chục triệu công đoàn viên, lao động

Ngày 15/8 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức “Ngày hội Lao động sáng tạo toàn quốc năm 2025.” Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động của tổ chức Công đoàn chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 Năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Ngày hội diễn ra với chuỗi các hoạt động sôi nổi, thiết thực, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, dấn thân và cống hiến của đoàn viên, người lao động cả nước. Hai hoạt động chính của ngày hội gồm Triển lãm “Hành trình sáng tạo-Khát vọng vươn mình” và Diễn đàn “Lao động sáng tạo-Động lực phát triển.”

Triển lãm “Hành trình sáng tạo-Khát vọng vươn mình” quy tụ 80 gian trưng bày những sản phẩm, mô hình, sáng kiến tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, trải dài ở nhiều lĩnh vực trọng yếu: chuyển đổi số, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, cải tiến kỹ thuật, giáo dục-y tế-hành chính công, dịch vụ-logistics-tài chính…

Các gian trưng bày được thiết kế như những “không gian sáng tạo mở,” nơi giới thiệu các sản phẩm hỗ trợ, mô hình minh họa, khu trải nghiệm số và khu tương tác trực tiếp với khách tham quan. Mỗi gian trưng bày là một câu chuyện đổi mới, khắc họa nỗ lực không ngừng vươn lên, đóng góp vào sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiếp nhận 114 sáng kiến từ 29 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, ngành trung ương và tương đương. Trong số này, 10 tác giả tiêu biểu được đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen; 42 cá nhân xuất sắc được trao Bằng Lao động sáng tạo - danh hiệu cao quý ghi nhận đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Triển lãm không chỉ là sự kiện tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của người lao động Việt Nam, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về khát vọng vươn tầm, hội nhập và khẳng định vị thế quốc gia trong thời kỳ mới.

Tại Ngày hội Lao động sáng tạo toàn quốc năm 2025, diễn đàn “Lao động sáng tạo-Động lực phát triển” là điểm nhấn, nơi thảo luận, chỉ rõ các rào cản, đề xuất các giải pháp mới phát huy tiềm năng sáng tạo của người lao động Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại diễn đàn, các đại biểu thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm, thành tựu của cá nhân đồng thời chỉ ra những “điểm nghẽn” cản trở sức sáng tạo; từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng sáng tạo, yếu tố then chốt cho đổi mới và phát triển bền vững trong thời đại hội nhập.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động đã trở thành động lực mạnh mẽ cho đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất. Từ phong trào “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo” đến các chương trình tiêu biểu như “75 nghìn sáng kiến-Vượt khó, phát triển” và “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19,” hàng triệu sáng kiến, công trình, giải pháp kỹ thuật đã ra đời, góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế-xã hội.

Theo Thường trực Ban Bí thư, đến nay, cả nước có khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hơn 200 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 35 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 20 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam liên tục có sự tăng trưởng từ vị trí 76 năm 2013 lên vị trí 44 năm 2024. Người lao động Việt Nam được bạn bè quốc tế trân trọng và ghi nhận là những con người cần cù, ham học hỏi, sáng dạ và giàu khát vọng vươn lên. Đó là những phẩm chất cao quý, kết tinh của truyền thống văn hiến, tinh thần vượt khó, khát vọng độc lập, tự cường của cả dân tộc ta qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Những thành quả đã đạt được, không chỉ thể hiện sức sáng tạo to lớn của người lao động Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò đồng hành, tiếp sức và kiến tạo của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong hành trình xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định Chương trình “Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025” cấp toàn quốc nhằm tôn vinh tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến của hàng chục triệu đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; là hành động thiết thực hưởng ứng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW; thể hiện quyết tâm của đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức Công đoàn đồng hành cùng cả nước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội trên 8% của năm 2025, tạo đà cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 -2030./.

