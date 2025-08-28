Tổ chức Công đoàn Việt Nam-Hàn Quốc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm

Chiều 28/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Hàn Quốc (NLRC) do ông Kim-Tai-Gi- Chủ tịch NLRC làm Trưởng đoàn.

Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Hàn Quốc (NLRC) có buổi thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Đình Khang cho biết: Việt Nam đang có các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước (2/9/1945- 2/9/2025). Đây là dấu mốc quan trọng để Việt Nam nhìn lại quá trình cách mạng, phát triển đất nước, ôn lại lịch sử và đánh giá những thành tựu của đất nước.

Cũng tại buổi đón tiếp, hai bên đã thông tin về tình hình lao động, vấn đề đào tạo, việc làm, nhu cầu về sử dụng lao động, các vấn đề liên quan tới thỏa thuận lao động, hòa giải.

Theo ông Kim-Tai-Gi- Chủ tịch NLRC, mới đây ông được giao nhiệm vụ bảo vệ các quyền lợi, lợi ích cho người lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Với quan hệ ở tầm đối tác chiến lược toàn diện, hiện nay số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc, số lượng người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đều tăng cao.

Vì thế, ông Kim-Tai-Gi mong muốn cơ quan chức năng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp, các tổ chức của Hàn Quốc trong khi làm việc tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, hiện nay ở Việt Nam có 8 công đoàn ngành và 12 Liên đoàn Lao động địa phương thuộc Công đoàn Việt Nam có quan hệ hợp tác và trao đổi với các Liên hiệp Công đoàn tỉnh, thành của Hàn Quốc.

Nhiều năm qua, tổ chức Công đoàn hai nước đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề bảo vệ các lợi ích, quyền lợi người lao động… Đặc biệt các cơ chế, chính sách, vấn đề đào tạo nghề để giúp người lao động có nhiều cơ hội dễ dàng tiếp cận với việc làm đòi hỏi tay nghề cao, trình độ cao, từ đó giúp người lao động có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị NLRC và các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc cùng hợp tác chặt chẽ hơn, thường xuyên hơn. Đặc biệt, tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam theo chương trình cấp phép việc làm, lao động trong các ngành chế tạo tàu thuyền, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng tiếp nhận lao động các ngành nghề khác mà Hàn Quốc có nhu cầu sử dụng.

Hai bên cần tăng cường hợp tác, trao đổi các thông tin, nhất là chia sẻ thông tin với các cơ quan của Việt Nam để có sự điều chỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho người lao động.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Hiện nay, Việt Nam có khoảng 17 triệu công nhân, hơn 8 triệu đoàn viên công đoàn. Đội ngũ công nhân có mặt ở tất cả các ngành nghề kinh tế quan trọng.

Toàn quốc hiện có gần 7 triệu công nhân lao động đang làm việc ở các khu công nghiệp và các doanh nghiệp nước ngoài.

Đội ngũ đoàn viên, người lao động đông đảo là lực lượng quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.../.

Củng cố, phát triển các hoạt động giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tin tưởng sâu sắc rằng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ; quan hệ nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường.