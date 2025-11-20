Tổng Liên đoàn Lao động hoàn thiện nội dung phục vụ Đại hội XIV Công đoàn

Sáng 20/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động lần thứ XIV (khóa XIII) bàn về công tác tổ chức Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh một số vấn đề để Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 6/2026. Đây là đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới; so với các kỳ đại hội trước, thời gian chuẩn bị các nội dung của đại hội ngắn hơn nhiều, đòi hỏi sự tập trung cao.

Thời gian qua, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ và bộ phận giúp việc đã làm việc tích cực, nghiên cứu, xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị trình Đại hội; dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch để hoàn thiện, trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lần này, tập trung vào một số nội dung chủ yếu.

Dự thảo báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2025; xác định 5 bài học kinh nghiệm, 10 nhóm chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, nhất là về tiêu đề báo cáo, các nội dung về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Về dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn là hết sức cấp bách và cần thiết nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, pháp luật, các quan điểm chỉ đạo của Đảng; đáp ứng yêu cầu thực tiễn; khắc phục những tồn tại, khó khăn để tổ chức Công đoàn hoạt động tốt hơn.

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) gồm 10 chương, 47 điều (giảm 1 chương, tăng 2 điều so với Điều lệ hiện hành). Trong đó, giữ nguyên 18 điều; bỏ 1 chương, 6 điều quy định về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; bổ sung 8 điều mới; sửa đổi, bổ sung nội dung của 21 điều của Điều lệ hiện hành.

Từ thực tiễn tại địa phương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu cho ý kiến vào kết cấu, bố cục của Điều lệ; các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, nhất là về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế hoạt động của công đoàn xã, phường, đặc khu để phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả; tạo điều kiện cho công đoàn xã, phường có đầy đủ thẩm quyền hoạt động như các tổ chức chính trị-xã hội khác của hệ thống chính trị.

Tại kỳ họp lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho ý kiến về văn bản phân bổ đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 8/12/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến chi tiết vào tiêu đề, nội dung báo cáo và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ mới./.

Tổng Liên đoàn Lao động hướng dẫn cụ thể việc giải thể một số tổ chức công đoàn Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước thôi là đoàn viên công đoàn kể từ ngày công đoàn cơ sở giải thể, dự kiến trước 15/6.