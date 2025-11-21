Sáng 21/11, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ V và trao giải Cuộc thi trực tuyến về Phòng chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, người lao động.



Tham dự các sự kiện trên có ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể liên quan và nhóm tác giả, nhân vật tiêu biểu.



Cuộc thi "Vòng tay Công đoàn" lần thứ V do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì; Tạp chí Lao động Đoàn thể cùng Ban Nghiệp vụ và Truyền thông - Hội Nhà báo Việt Nam là đơn vị trực tiếp thực hiện.



Tham gia cuộc thi gồm có những phóng viên, biên tập viên, người làm báo chuyên nghiệp thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước; cán bộ công đoàn, đoàn viên, công chức viên chức và tất cả những người lao động quan tâm đến hoạt động của Công đoàn Việt Nam.



Sau hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 15 giải Khuyến khích cùng các giải dành cho nhân vật truyền cảm hứng, nhân vật tạo cảm xúc ấn tượng.



Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh: Thời gian vừa qua dù tổ chức Công đoàn trải qua giai đoạn sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhiều công đoàn cơ sở phải giải thể hoặc sáp nhập nhưng sức mạnh của niềm tin và sự gắn bó vẫn không hề suy chuyển.

Hơn 1.100 tác phẩm dự thi từ mọi vùng miền gửi về đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của "Vòng tay Công đoàn" là một sân chơi tinh thần, nơi tiếng nói của người lao động được gửi gắm, được sẻ chia và được trân trọng hơn bao giờ hết.



Qua 5 mùa tổ chức, "Vòng tay Công đoàn" không chỉ dừng lại ở một cuộc thi viết mà đã trở thành một biểu tượng giàu tính nhân văn của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ở đó, mỗi tác phẩm không đơn thuần là một bài viết mà là một hành trình chạm vào trái tim; tái hiện những lát cắt chân thực, xúc động về đời sống, nghị lực, khát vọng của đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, ở nhóm nhà báo chuyên nghiệp, nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc, có kết cấu chặt chẽ, bút pháp chuyên nghiệp, giàu tính phát hiện và nhân văn.

Đáng chú ý, ngoài việc đề cao tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, còn có tác phẩm "Dấu ấn công đoàn trong kiến tạo an ninh công nhân" đã đề cập đến vấn đề rất bức thiết hiện nay là Công đoàn đã đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người lao động.



Đặc biệt, tác phẩm "Những bàn chân công đoàn chưa dừng bước" đề cập đến chủ trương lớn của đất nước thời gian qua khi tổ chức Công đoàn đã có những thay đổi về mặt tổ chức, nhiều cán bộ công đoàn không được làm tiếp công việc mình yêu thích nhưng sâu thẳm trong tâm khảm, trái tim họ vẫn luôn hướng về công nhân, người lao động, lúc nào vẫn nghĩ mình là cán bộ công đoàn, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn khi người lao động cần.



Ở nhóm người viết không chuyên, nhiều bài dự thi đã thể hiện cảm xúc chân thành, gần gũi, xuất phát từ chính trải nghiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Những nhân vật với muôn sắc màu của cuộc sống không chỉ được khắc họa qua ngòi bút của những cây viết chuyên và không chuyên mà còn được chính họ viết nên bằng cảm xúc chân thật từ trái tim mình.

Anh Võ Thanh Kỳ, nguyên cán bộ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), người đã từng rơi vào tuyệt vọng khi đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác.

Nhưng nhờ sự sẻ chia, động viên và hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn và đồng nghiệp, anh đã tìm lại được nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.



Đặc biệt, nối dài giá trị nhân văn của Cuộc thi, tác giả Lương Tuấn Huy, Công ty Trách nhiệm Một thành viên Thí nghiệm điện miền Bắc đã gửi bài dự thi “Ngọn đèn dẫn lối” cùng một bức thư tay xúc động, bày tỏ nguyện vọng nếu đạt giải, anh sẽ dành tặng toàn bộ số tiền thưởng cho trẻ em khuyết tật Trường Hy vọng (Long Biên, Hà Nội) - một nghĩa cử đẹp, thắp sáng tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái mà Cuộc thi hướng tới.



Nhìn chung, dù ở mảng chuyên hay không chuyên, các tác phẩm đều có điểm chung là khẳng định được giá trị nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn, nơi kết nối, đồng hành, chăm lo và truyền cảm hứng cho người lao động, để mỗi đoàn viên càng thêm gắn bó, tự hào về tổ chức của mình.



Sự tham gia đông đảo của bạn đọc, bạn viết, của cán bộ công đoàn các cấp cũng là một thành công khác của cuộc thi. Điều đó một mặt nói lên sức hấp dẫn, lan tỏa và hiệu ứng của cuộc thi, mặt khác cho thấy sự chăm lo thiết thực, hiệu quả mang tính phổ biến của tổ chức Công đoàn.



Kết quả Cuộc thi trực tuyến về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, người lao động: Cuộc thi có tổng số 57.307 người dự thi. Căn cứ thể lệ, số liệu do hệ thống CMS ghi nhận, chọn các tập thể xuất sắc để trao giải tập thể gồm: 1 Giải Nhất (Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh); 2 giải Nhì là Ban Công đoàn Quốc phòng và Công đoàn Y tế Việt Nam; 3 giải Ba là Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động Hải Phòng.



Kết quả Chung kết Cuộc thi trực tuyến về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, người lao động: Đối với giải cá nhân, 1 giải Nhất trao cho anh Phạm Thị Ngọc - Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Viet Power, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình và trao 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 5 giải Khuyến khích./.