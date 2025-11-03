Quảng Ninh đổi mới công tác mặt trận để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Việc xây dựng các kênh truyền thông đa nền tảng, tăng cường kỹ năng xử lý thông tin, nắm bắt dư luận xã hội kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân trong thời đại số.

Chuyển đổi số để 'gần dân, sát dân' hơn

Để làm tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Ninh hết sức chú trọng việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động.

Thời gian qua, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; nhất là trong tham gia vào chuyển đổi số, với tâm thế tiên phong và quyết tâm ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động của Mặt trận được chú trọng. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã mở rộng kênh thông tin, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, với tổng số 185 trang cộng đồng fanpage Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở, duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả, giúp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo môi trường tương tác hai chiều với người dân.

Đơn cử, tại phường Mạo Khê, việc truyền tải những thông tin cấp thiết và quan trọng khiến cán bộ làm công tác mặt trận trước đây rất vất vả. Tuy nhiên, từ ngày thành lập các nhóm zalo ở các tổ dân, khu phố, mỗi khi cần triển khai công việc gì, Mặt trận Tổ quốc phường chỉ cần gửi thông tin, văn bản vào nhóm zalo là các khu phố, tổ dân nắm được thông tin ngay lập tức.

Chị Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu Xuân Viên 4, phường Mạo Khê chia sẻ: 'Nhiều người vốn không biết gì về công nghệ số, thiết bị thông minh, nay cũng đã thành thạo. Mọi mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo từ địa bàn dân cư được cập nhật lên mạng xã hội, là nguồn tin chính thống để nhân dân quan tâm theo dõi, học hỏi và nhân rộng.'

Hơn nữa, đối với các thông tin trái chiều, phản ánh trên các nhóm zalo, cán bộ mặt trận tại phường có mặt nhanh chóng hơn tìm hiểu trực tiếp, khéo léo tháo gỡ vướng mắc nảy sinh trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh diễn biến phức tạp. Cách làm này đã được Mặt trận Tổ quốc phường áp dụng khéo léo, biến mạng xã hội, công nghệ số thành cầu nối vững chắc giữa Mặt trận Tổ quốc với nhân dân. Qua đó, tiết kiệm đáng kể về thời gian, công sức, so với việc tổ chức hội họp, sinh hoạt như cách làm truyền thống.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cũng thực hiện việc chỉnh lý và số hóa 100% tài liệu lưu trữ, khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, thực hiện xử lý công việc, chuyển và nhận văn bản trên môi trường mạng, hạn chế sử dụng văn bản giấy.

Triển khai nền tảng “Mặt trận Quảng Ninh số”

Việc quản lý thông tin trên không gian mạng cũng đặt ra yêu cầu cho đội ngũ cán bộ Mặt trận phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn về tuyên truyền, định hướng dư luận, xử lý khủng hoảng truyền thông để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới.

Giao diện Zalo mini app “Mặt trận Quảng Ninh số.” (Ảnh chụp màn hình)

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng chuyển đổi số để đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ra mắt nền tảng “Mặt trận Quảng Ninh số,” gắn với yêu cầu đội ngũ cán bộ Mặt trận nêu cao hơn nữa tinh thần quyết tâm, chủ động đổi mới, sáng tạo.

Ứng dụng này giúp cung cấp nguồn thông tin chính thống các hoạt động, phong trào của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và các địa phương trong toàn tỉnh. Đồng thời là công cụ tiện ích để kết nối trực tiếp với cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tích hợp cẩm nang “Bình dân học vụ số” và các video hướng dẫn kỹ năng số theo chủ đề; hỗ trợ người dùng truy cập nhanh vào nền tảng Bình dân học vụ số quốc gia.

Cụ thể, ứng dụng “Mặt trận Quảng Ninh số” được kết nối trực tiếp đến nền tảng “Mặt trận số” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng. Các tính năng chính bao gồm: Hệ thống cơ sở dữ liệu online; hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị; thư viện số; phòng họp không giấy tờ; kho lưu trữ và cập nhật liên tục hệ thống văn bản, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc các cấp; tính năng điểm danh tự động, cập nhật tài liệu phục vụ các đại hội, hội nghị, chương trình không giấy tờ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã thành lập ban biên tập, ban thư ký, ban quản trị và ban hành quy chế hoạt động cụ thể để đảm bảo zalo mini app và các trang fanpage, cổng thông tin điện tử của Mặt trận hoạt động hiệu quả, đúng mục đích thành lập.

Việc chủ động triển khai quyết liệt chủ trương lớn về chuyển đổi số vừa là yêu cầu bắt buộc, cũng vừa là yêu cầu tự thân và cấp bách đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

