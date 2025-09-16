Chuyển đổi số là khâu đột phá của công tác Mặt trận thời gian tới

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, Mặt trận số diễn ra chiều 16/9, tại Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035; ban hành các kế hoạch về tổng thể triển khai thực hiện chuyển đổi số Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2027; tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cấp Trung ương và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố...

Đối với ứng dụng phần mềm, một số phần mềm phục vụ hoạt động của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Eoffice) đảm bảo liên thông, thông suốt sau sắp xếp tinh gọn bộ máy đã được kiểm tra, rà soát.

Ngày 15/8/2025, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng Mặt trận số với 2 phần mềm cốt lõi được triển khai.

Cụ thể, phần mềm cơ sở dữ liệu online https://csdl.mattranso.vn/ được xây dựng cho phép các tổ chức nhập quản lý dữ liệu 4 cấp (Cấp trung ương quản lý tổng thể; Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, đặc khu; Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố).

Tổ chức cấp dưới nhập liệu để báo cáo kết quả hàng tuần lên tổ chức cấp trên. Phần mềm tự động tổng hợp, trích xuất thông tin báo cáo kết quả.

Phần mềm tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân https://pakn.mattranso.vn/: Xây dựng phần mềm cho phép người dân nhập liệu, các tổ chức quản lý dữ liệu 3 cấp (Cấp Trung ương quản lý tổng thể; Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, đặc khu). Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân trên hệ thống theo thẩm quyền được phân công.

Qua 1 tháng triển khai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện. Toàn bộ các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện; 2.280/3.321 (68,65%) xã, phường, đặc khu đã tạo danh sách các thôn, bản, tổ dân phố trực thuộc; tổng số thôn, bản, tổ dân phố được tạo 61.223 đơn vị (67,64%).

Một số đơn vị tiêu biểu 100% cấp xã đã tạo cấp thôn như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Cà Mau...

Về cập nhật danh sách cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp xã: toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đã cập nhật; 2.237/3.321 (67,36%) đơn vị cấp xã đã cập nhật. Đã có tổng số 7.108 cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; 270.176 cán bộ cấp xã được cập nhật

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã nêu lên những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai chuyển đổi số; đồng thời kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số; số hóa các nghiệp vụ lõi liên thông hệ thống điều hành tác nghiệp, rà soát nâng cấp hạ tầng công nghệ…

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, các tổ chức chính trị xã hội cần đẩy nhanh việc tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu vào các hệ thống, dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết, phản ánh, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị nhanh chóng, chính xác, đảm bảo sự hài lòng của mỗi người dân.

Các ban, đơn vị trong Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội phải coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chuyên môn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới; tập trung triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, đảm bảo vận hành xuyên suốt từ cấp Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, thống nhất khung dữ liệu, đánh giá việc thực hiện số hóa trong hệ thống, trong khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; chú trọng công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác chuyển đổi số; có báo cáo định kì, thường xuyên về tình hình triển khai công tác chuyển đổi số.

Từ nay đến tháng 12/2025, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tập trung tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh công tác giám sát và tổng hợp ý kiến nhân dân trên môi trường số; đồng thời số hóa các nghiệp vụ lõi, liên thông trong điều hành tác nghiệp và rà soát nâng cấp hạ tầng công nghệ - bà Nguyễn Thị Thu Hà lưu ý./.

